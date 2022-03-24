وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي الخميس إلى كابل، وفق مسؤول في حركة طالبان، قبل أسبوع من استضافة بكين لقاءً بين جيران أفغانستان لبحث سبل مساعدة البلاد بعد استيلاء طالبان على الحكم.

وكتب المسؤول في الحكومة أحمد ياسير في تغريدة، أن "وزير الخارجية الصيني وصل إلى كابل للقاء مسؤولين" من نظام طالبان.

ووصل الوزير إلى كابل قادماً من إسلام آباد حيث شارك في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي على مدى يومين.

وتتشارك الصين مع أفغانستان جزءاً صغيراً من حدودها يمتدّ مسافة 76 كيلومتراً على علو مرتفع جداً، إلا أن بكين تخشى منذ وقت طويل من أن تصبح جارتها قاعدة للانفصاليين.

وقبل سيطرة طالبان على الحكم في 15 أغسطس/آب الماضي، سعت بكين إلى الحفاظ على روابطها مع الحركة فيما كانت القوات الأمريكية وتلك التابعة لحلف الناتو تنسحب من أفغانستان.