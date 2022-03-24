سياسة
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تصفيات المونديال.. تركيا والبرتغال على موعد الليلة في مواجهة حاسمة
يلعب منتخبا تركيا والبرتغال لكرة القدم الليلة، مباراة مهمة في الدور نصف النهائي لتصفيات مونديال 2022 المقرر تنظيمه في قطر. وسيواجه الفائز من هذه المباراة إيطاليا أو مقدونيا الشمالية.
تصفيات المونديال.. تركيا والبرتغال على موعد الليلة في مواجهة حاسمة
منتخبا تركيا والبرتغال لكرة القدم يلعبان مباراة حاسمة في الدور نصف النهائي من تصفيات أوروبا لمونديال 2022
24 مارس 2022

يواجه المنتخب الوطني التركي لكرة القدم نظيره البرتغالي مساء الخميس، في الدور الأول لمباريات الملحق الأوروبي ضمن تصفيات مونديال 2022 المقرر تنظيمه في قطر.

وستبدأ المباراة التي ستُلعب في ملعب التنين "دارغاو" بمدينة بورتو البرتغالية، الساعة 22:45 بتوقيت تركيا وستبث على الهواء مباشرة على قناة TRT 1، كما تبثّها شبكة Bein سبورت.

وسيتولى قيادة الفريق التحكيمي الدولي دانيال سيبرت من الاتحاد الألماني لكرة القدم، مع مساعديه الألمانيين أيضاً يان سيدل ورافائيل فولتين، فيما سيكون الحكم الرابع السويسري ساندرو شارر.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن المدافع بيبي سيغيب عن المباراة بعد تأكد إصابته بكوفيد-19.

ويعني غياب اللاعب البالغ عمره 39 عاماً أن بطل أوروبا السابق سيفتقد ثنائي قلب الدفاع الأساسي في المباراة، إذ استُبِعد أيضاً روبن دياز بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

واستدعى المدرب فرناندو سانتوس مدافع ليل تياغو ديالو ليحل محل بيبي.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة إيطاليا أو مقدونيا الشمالية بعد خمسة أيام في مباراة ستحدد أحد المراكز الثلاثة الأخيرة المتبقية للفرق الأوروبية في نهائيات قطر التي ستنطلق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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