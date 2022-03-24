سياسة
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قوجيل: المصالحة هي الحل والفلسطينيون لا يقدرون على الوحدة إلا في الجزائر
قال رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل في الجزائر، إن الوحدة والمصالحة الوطنية هي السبيل الوحيد أمام الفصائل الفلسطينية للوصول إلى هدفها، وهو استقلال الشعب الفلسطيني وأن تكون عاصمة دولته القدس الشريف.
قوجيل: المصالحة هي الحل والفلسطينيون لا يقدرون على الوحدة إلا في الجزائر
قوجيل: الفلسطينيون لا يقدرون على أن يتحدوا إلا في الجزائر / وسائل التواصل
24 مارس 2022

قال رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل في الجزائر، إن الوحدة الوطنية والمصالحة السبيل الوحيد أمام الفصائل الفلسطينية للوصول إلى هدفها، وهو استقلال الشعب الفلسطيني وأن تكون عاصمته القدس الشريف.

جاء ذلك في كلمة له بمجلس الأمة، الأربعاء، نشرتها الصفحة الرسمية للمجلس على حسابها في فيسبوك.

وأضاف قوجيل في كلمته أنه على الأطراف الفلسطينية توحيد صفوفها كما فعلت الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1954، والتي نالت بها استقلالها عام 1962.

وأشار إلى دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الفصائل الفلسطينية كافة للاجتماع في الجزائر لبحث المصالحة وتكوين الوحدة الوطنية حول برنامج واضح، موضحاً أن "الجزائر هي الوحيدة التي تستطيع جمع الفصائل الفلسطينية".

وأردف: "الفلسطينيون لا يقدرون على أن يتحدوا إلا في الجزائر".

وأكد قوجيل أن الموقف الجزائري الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته لم يتغير منذ البداية، حتى أثناء الثورة الجزائرية.

وقال رئيس مجلس الأمة إن "كثيراً من الدول ساندت الشعب الفلسطيني، لكنها تدخلت في الشأن الداخلي، إلا الجزائر لم تتدخل احتراماً للشعب الفلسطيني ولمبادئها".

وكانت فصائل فلسطينية قد كشفت في وقت سابق أن الجزائر تعمل على مواصلة اللقاءات الاستكشافية لسماع المقترحات كافة من أجل التوصل إلى خريطة طريق لإنجاح المصالحة الفلسطينية، التي تأمل في أن تتحقق قبل القمة العربية التي تستعد لاستضافتها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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