قال جيشا كوريا الجنوبية واليابان، إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخاً باليستياً طويل المدى، الخميس، في أول تجربة إطلاق فيما يبدو منذ تردد أنباء عن انفجار صاروخ بالجو فوق بيونجيانج، الأسبوع الماضي.

وأعلنت اليابان، أن مقذوفاً من كوريا الشمالية يرجّح أنه صاروخ باليستي عابر للقارات، سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة، على بعد نحو 150 كلم إلى الغرب من سواحلها الشمالية، وفق مسؤولين حكوميين.

فيما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة في البلاد، قولها إنها رصدت إطلاق "مقذوف غير محدد" من كوريا الشمالية يعتقد أنه صاروخ بعيد المدى وربما صاروخ باليستي عابر للقارات، أطلق على مسار "مرتفع".

ولم تؤكد وزارة الدفاع في سول بعد ما إذا كان الاختبار يتضمن صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، والذي لم يجرِ اختباره بمدى كامل منذ عام 2017.

من جانبه، قال وزير اليابان لشؤون الدفاع ماكوتو أونيكي، أن وزارته لم تتلقَ تقارير بشأن تعرّض سفن أو طائرات لأضرار، معتبراً أن الإطلاق يشكّل "تهديداً خطيراً" لأمن اليابان.

وأضاف أونيكي "بينما ينشغل العالم في التعامل مع غزو روسيا لأوكرانيا، تمضي كوريا الشمالية قدماً في عمليات الإطلاق التي تعمّق بشكل أحادي من الاستفزازات تجاه المجتمع الدولي، وهو أمر لا يغتفر على الإطلاق".

وفي 16 مارس/آذار، أطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنه صاروخ انفجر بعد فترة وجيزة من إقلاعه في سماء بيونغيانغ حسبما قال الجيش الكوري الجنوبي، وسط تقارير تفيد بأن الشطر الشمالي المسلح نووياً يسعى لتجربة إطلاق أكبر صاروخ له حتى الآن.

وحذرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أن بيونغيانغ ربما تستعد لاختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بمدى كامل لأول مرة منذ عام 2017، تحت ستار إطلاق قمر صناعي.

وإطلاق اليوم الخميس، هو التجربة الـ13 على الأقل التي تجريها كوريا الشمالية لصواريخ باليستية هذا العام، وهي وتيرة غير مسبوقة أثارت إدانات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.