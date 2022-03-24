سياسة
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"سنابشات" تشتري شركة فرنسية مختصة في تقنيات علم الأعصاب.. ما الهدف؟
أعلنت مجموعة "سناب" الأمريكية، استحواذها على شركة "NextMind" الناشئة، التي تعمل على تطوير تقنية تقيس نشاط الخلايا العصبية من أجل التحكم في الأجهزة الإلكترونية باستخدام الدماغ.
"سنابشات" تشتري شركة فرنسية مختصة في تقنيات علم الأعصاب.. ما الهدف؟
تؤكد "نكست مايند" أن تقنيتها لا تتطلب زرع شريحة تحت الجلد، على النحو الذي اقترحته شركات أخرى / AP
24 مارس 2022

أعلنت مجموعة "سناب" الأمريكية، الشركة الأم لشبكة "سنابشات"، استحواذها على شركة "NextMind - نكست مايند" الباريسية الناشئة، التي تعمل على تطوير تقنية تقيس نشاط الخلايا العصبية من أجل التحكم في الأجهزة الإلكترونية باستخدام الدماغ.

وبموجب الصفقة التي لم يُعلَن عن قيمتها، سيستمر موظفو NextMind في العمل من باريس.

وأشارت "سناب" في بيان، إلى أن هذا الاستحواذ سيتيح لها تعميق بحوثها ومشاريعها في مجال الواقع المعزّز، خصوصاً حول نظاراتها الذكية "Spectacles" المتاحة حالياً فقط لصانعي المحتوى، وليس للجمهور العريض.

وقدمت "نكست مايند" التي أسسها عالم الأعصاب الفرنسي سيد قويدر، تقنيتها في يناير/كانون الثاني 2020، في معرض لاس فيغاس السنوي للإلكترونيات.

واقترحت الشركة الناشئة حينها على متطوعين، وضع عصبة رأس حول جمجمتهم مزودة بأجهزة استشعار تقيس الإشارات العصبية، ويُفترض أن تفهم نوايا الشخص وتترجمها إلى تطبيقات مناسبة.

وقد بدأت الشركة في تسليم مجموعاتها للمطوّرين اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2020، وبحسب موقع "فنتشر بيت" المتخصص، تباع هذه المجموعات بسعر 399 دولاراً.

وتؤكد "نكست مايند" أن تقنيتها لا تتطلب زرع شريحة تحت الجلد، على النحو الذي اقترحته شركة "نورالينك"، وهي شركة ناشئة شارك في تأسيسها الملياردير إيلون ماسك رئيس شركتي "تسلا" للسيارات الكهربائية و"سبيس إكس" للصناعات الفضائية.

وذكرت "سناب" في بيان "تقيس هذه التقنية النشاط العصبي لفهم نواياكم عند التفاعل مع واجهة المعلوماتية من خلال السماح لكم بالضغط على زر افتراضي، ببساطة عن طريق التركيز عليه".

وأضافت الشركة أن "هذه التكنولوجيا لا تقرأ الأفكار أو ترسل إشارات إلى الدماغ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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