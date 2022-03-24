تُوقّع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، الخميس، في أثينا عقداً لبيع اليونان ثلاث فرقاطات للدفاع والتدخل وستّ مقاتلات رافال، ضمن عقدين يُشكلان تعزيزاً جديداً للتعاون العسكري بين البلدين.

وبحضور مدير عام المجموعة البحرية "نافال غروب" بيار-إريك بوميليه، ستوقّع الوزيرة الفرنسية ونظيرها اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس أولاً عقداً يتعلّق بالفرقاطات الثلاث ستصنعها "المجموعة البحرية" في لوريان بغرب فرنسا على أن تسلم للبحرية اليونانية في 2025 و2026. وهناك خيار لشراء فرقاطة رابعة.

وحضر أيضاً مدير عام مجموعة داسو للطيران إريك ترابيه لتوقيع عقد ثانٍ يتعلّق بتسليم ستّ طائرات رافال جديدة إضافية. وكانت صفقة قد وُقعت لبيع 18 من هذه المقاتلات السنة الماضية بينها سبع سُلّمت إلى اليونان.

وكانت اليونان وفرنسا قد بدأتا بتعزيز تعاونهما العسكري في صيف 2020، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أبرم البلدان "شراكة استراتيجية" في باريس مؤكدين عزمهما على تعزيز أوروبا الدفاعية.