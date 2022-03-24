سياسة
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بالتزامن مع قمم بروكسل.. زيلينسكي يطالب بالسلاح وعضوية الاتحاد الأوروبي
طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعضوية كاملة لبلاده في الاتحاد الأوروبي، ودعا الحلفاء الغربيين، المجتمعين في بروكسل لعقد 3 قمم للناتو ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، إلى إرسال مساعدات عسكرية بلا قيود.
بالتزامن مع قمم بروكسل.. زيلينسكي يطالب بالسلاح وعضوية الاتحاد الأوروبي
زيلينسكي يتحدث أمام أعضاء البرلمان السويدي ويطالب بعضوية كاملة لبلاده في الاتحاد الأوروبي / AP
24 مارس 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأعضاء البرلمان السويدي الخميس عبر اجتماع بتقنية الفيديو إن أوكرانيا تحارب من أجل أمن أوروبا بأكملها، وينبغي أن تحصل على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف زيلينسكي: "لا نحارب من أجل شعب أوكرانيا فقط، ولكن من أجل أمن أوروبا، وقد أظهرنا أننا نستحق العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي".

كما حث الرئيس الأوكراني الدول الغربية المجتمعة في بروكسل الخميس، على اتخاذ "خطوات جادة" لمساعدة كييف في محاربة الهجوم الروسي، فيما يعقد حلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي اجتماعات قمة في اليوم نفسه في خطوة غير مسبوقة.

ويبدأ يوم مؤتمرات القمة المحموم الذي يهدف إلى الحفاظ على وحدة الغرب في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل حيث سيتفق زعماء الحلف على تكثيف القوات العسكرية في الجناح الشرقي لأوروبا.

وبينما يعد القادة بزيادة الدعم لأوكرانيا، قلل دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي التوقعات بفرض عقوبات ضخمة جديدة على روسيا، كما أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ مجدداً أن الحلف لن يرسل قوات أو طائرات إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور صدر في وقت مبكر الخميس: "في هذه القمم الثلاث سنرى من صديقنا ومن شريكنا ومن باعنا وخاننا".

وأشار إلى أنه يتوقع "خطوات جادة" من الحلفاء الغربيين، وجدد الدعوات لفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وشكا من أن الغرب لم يزوّد بلاده بطائرات أو أنظمة مضادة للصواريخ أو دبابات أو أسلحة مضادة للسفن.

وطلب زيلينسكي الخميس من حلف الناتو تزويد بلاده بـ"مساعدة عسكرية بدون قيود" لكي تتمكّن من مواجهة الجيش الروسي الذي تصده أوكرانيا حالياً "في ظروف غير متكافئة".

وقال زيلينسكي: "من أجل إنقاذ الناس ومدننا، أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة عسكرية بلا قيود. مثلما تستخدم روسيا، وبلا قيود، كلّ ترسانتها ضدّنا".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عمليات عسكرية واسعة في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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