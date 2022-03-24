سياسة
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للمرة السادسة.. السعودية إلى نهائيات مونديال 2022
للمرة السادسة في تاريخها، تصل السعودية إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد فوز اليابان القاتل على مضيفتها أستراليا، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى قطر 2022.
للمرة السادسة.. السعودية إلى نهائيات مونديال 2022
المنتخب السعودي / Others
24 مارس 2022

للمرة السادسة في تاريخها، تصل السعودية إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد فوز اليابان القاتل على مضيفتها أستراليا 2- صفر في سيدني الخميس، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لقطر 2022.

ورفعت اليابان رصيدها إلى 21 نقطة من 9 مباريات، مقابل 19 للسعودية التي تلعب لاحقاً مع الصين في الشارقة، فيما تجمّد رصيد أستراليا عند 15 نقطة من 9 مباريات.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين إلى قطر 2022، فيما يتواجه ثالثا المجموعتين، والفائز منهما يلاقي خامس تصفيات أمريكا الجنوبية في ملحق دولي، لحجز بطاقة المونديال.

وكانت إيران وكوريا الجنوبية ضمنتا التأهل عن المجموعة الأولى.

منتخب اليابان الذي حقق بداية بطيئة، بعدما خسر مباراتين في الجولات الثلاث الأولى، عاد بقوة وحقق 6 انتصارات متتالية، فحجز بطاقته المونديالية للمرة السابعة على التوالي دون انقطاع منذ عام 1998.

ويخوض "الساموراي الأزرق" مباراته الأخيرة أمام ضيفته المتواضعة فيتنام، فيما تحلّ أستراليا على السعودية في الجولة الأخيرة الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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