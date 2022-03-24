تقدم 7 آلاف و825 طالباً من 102 دولة، بطلبات إلى برنامج منح وقف الديانة، للدراسة في تركيا.

وقال الوقف في بيان الخميس، إن 5 آلاف و880 طالباً يتلقون التعليم في تركيا حالياً بدعم من فاعلي الخير، وبرعاية الوقف.

ولفت إلى أن عدد المتقدمين بطلبات لمنح الوقف العام الماضي بلغ 6 آلاف و689 طالباً، مضيفاً أن الإقبال على البرنامج يزداد عاماً بعد عام.

وأضاف أن عدد المتقدمين لهذا العام بلغ 7 آلاف و825 طالباً من 102 دولة، لافتاً إلى أنه سيتم تقييم الطلبات ومن ثم إجراء مقابلات مع الطلبة الذي تجاوزوا التقييم الأولي في بلدانهم، ومن ثم تحديد الفائزين بمنحة التعليم في تركيا لعام 2023.

وأشار البيان أيضاً إلى أنه سيتم تقديم منح إلى 820 طالباً للعام الدراسي المقبل، بينهم 540 طالباً في ثانوية الأناضول الدولية للأئمة والخطباء، و200 في برنامج البكالوريوس الدولي في الشريعة، و80 طالبا في برنامج الدراسات العليا بالشريعة.