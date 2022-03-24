نفى “الجيش الوطني السوري” التابع للمعارضة السورية، صحّة الأنباء عن إرسال قوات للمشاركة في الحرب مع أوكرانيا ضد الهجوم الروسي.

وأكدت “هيئة ثائرون للتحرير” المنضوية تحت راية الجيش الوطني في تغريدة على تويتر عدم صحة التقارير الصادرة عن بعض الجهات الإعلامية والحقوقية، حول إرسال مقاتلين في الجيش للقتال مقابل مبالغ مادية.

ونوّه بيان الهيئة إلى أنّ التقارير تهدف إلى تشويه سمعة “الجيش الوطني المناضل من أجل كرامة الشعب السوري في مواجهة الإرهاب”.

وأشار إلى وقوف “الجيش الوطني” إلى جانب الشعب الأوكراني، وتعاطفه معه لما يتعرّض له من “جرائم حرب”، لكن دون إرسال قوات للمشاركة في التصدي لـ”الغزو الروسي”.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عمليات عسكرية واسعة في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".