قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الخميس إن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على دعم أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن.

وعلى هامش مؤتمر قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أضاف المسؤول: "بدأنا التشاور مع الحلفاء بشأن إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن.. قد تكون بعض التحديات التقنية قائمة عند التنفيذ، ولكن هذا شيء نتشاور بخصوصه وبدأنا نعمل عليه مع الحلفاء".

ووفقاً للمسؤول، فقد انضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي عبر مكالمة فيديو، ولكنه لم يكرر طلبه الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أو إن شاء منطقة حظر طيران.

في سياق آخر، قالت السلطات الأوكرانية في مدينة ماريوبول المحاصرة، الخميس، إن نحو 15 ألف مدني جرى ترحيلهم بشكل غير قانوني إلى روسيا منذ استيلاء القوات الروسية على أجزاء من المدينة الساحلية الواقعة جنوب أوكرانيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن المدنيين المحاصرين في ماريوبول، التي كان يقطنها عادة حوالي 400 ألف نسمة، يواجهون محنة عصيبة دون إمكانية للحصول على طعام أو ماء أو كهرباء أو تدفئة.

وقالت السلطات المحلية يوم الأحد إن آلافاً من السكان جرى اصطحابهم بالقوة عبر الحدود، لكنها لم تذكر عددا محددا. وقالت وكالات أنباء روسية في ذلك الوقت إن حافلات أقلّت مئات الأشخاص تصفهم روسيا باللاجئين من ماريوبول إلى روسيا في الأيام الماضية.

وقال مجلس مدينة ماريوبول في بيان الخميس: " جرى البدء في الترحيل الجماعي للسكان من منطقة ليفت بانك إلى روسيا. في المجمل، تعرض حوالي 15 ألفاً للترحيل الجماعي غير القانوني".

وتنفي روسيا استهداف مدنيين فيما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بعملية عسكرية خاصة" لنزع السلاح والتخلص ممن وصفهم بالنازيين الجدد في أوكرانيا. وتقول أوكرانيا ودول الغرب إن بوتين شن حرباً عدوانية غير مبررة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك في إفادة عبر الفيديو إن "السلطات الأوكرانية تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق مع روسيا لفتح ممر آمن من وإلى ماريوبول".

وتبادل الجانبان الاتهامات فيما يتعلق بالفشل المتكرر في التوصل إلى اتفاق على ترتيبات لإجلاء المدنيين من ماريوبول، والتي ستساعد السيطرة عليها روسيا في تأمين ممر بري إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا عام 2014.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو أمام البرلمان الإيطالي يوم الثلاثاء إنه "لم يبق شيء في ماريوبول بعد أسابيع من القصف الروسي".