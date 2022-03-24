أسفر هجوم وقع مساء الأربعاء في مدينة بيليدويني في وسط الصومال عن مقتل أكثر من 30 شخصاً، وفق ما أعلن مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس.

وقال المسؤول ويدعى إسحق علي عبد الله: "لا نزال نحاول الحصول على إحصاءات رسمية بشأن مجموع عدد الضحايا لكننا أكدنا حتى الآن أن أكثر من 30 شخصاً قُتلوا في الانفجار الثاني وحده، الذي نفذته سيارة مفخخة".

وأضاف: "نفّذ الإرهابيون الهجوم الأول بتفجير انتحاري وجهّزوا سيارة محملة بالمتفجرات أمام أحد المستشفيات لإحداث المزيد من الضحايا".

وتابع: "كانت هذه هجمات متزامنة مدمرة ألحقت أضراراً بالممتلكات وتسببت في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين".

وأسفر الهجوم الأول عن مقتل نائبيْن محليين منهم أمينة محمد عبدي وعدد من حراسها خلال جولة لها ضمن حملة لإعادة انتخابها.

وحدث الانفجار الثاني بعد دقائق خارج المستشفى وتفحّمت السيارات.

ووقع الانفجاران في اليوم نفسه الذي قُتل فيه ثلاثة أشخاص قرب مطار مقديشو في هجوم تبنّته حركة الشباب المتطرفة.

ويهاجم المسلحون المرتبطون بتنظيم القاعدة غالباً أهدافاً مدنية وعسكرية وحكومية في العاصمة الصومالية وخارجها.