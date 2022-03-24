سياسة
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الصومال.. مقتل أكثر من 30 شخصاً في هجومين الأربعاء
قُتل أكثر من 30 شخصاً في واحد من انفجارين وقعا مساء الأربعاء في مدينة بيليدويني وسط الصومال. ولاتزال الشرطة تحاول التوصل إلى مجموع عدد ضحايا الانفجارين. ووقع الانفجاران في اليوم نفسه الذي قُتل فيه ثلاثة أشخاص قرب مطار مقديشو.
الصومال.. مقتل أكثر من 30 شخصاً في هجومين الأربعاء
وفق مسؤول في الشرطة قتل أكثر من 30 شخصاً في الانفجار الثاني وحده / AFP
24 مارس 2022

أسفر هجوم وقع مساء الأربعاء في مدينة بيليدويني في وسط الصومال عن مقتل أكثر من 30 شخصاً، وفق ما أعلن مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس.

وقال المسؤول ويدعى إسحق علي عبد الله: "لا نزال نحاول الحصول على إحصاءات رسمية بشأن مجموع عدد الضحايا لكننا أكدنا حتى الآن أن أكثر من 30 شخصاً قُتلوا في الانفجار الثاني وحده، الذي نفذته سيارة مفخخة".

وأضاف: "نفّذ الإرهابيون الهجوم الأول بتفجير انتحاري وجهّزوا سيارة محملة بالمتفجرات أمام أحد المستشفيات لإحداث المزيد من الضحايا".

وتابع: "كانت هذه هجمات متزامنة مدمرة ألحقت أضراراً بالممتلكات وتسببت في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين".

وأسفر الهجوم الأول عن مقتل نائبيْن محليين منهم أمينة محمد عبدي وعدد من حراسها خلال جولة لها ضمن حملة لإعادة انتخابها.

وحدث الانفجار الثاني بعد دقائق خارج المستشفى وتفحّمت السيارات.

ووقع الانفجاران في اليوم نفسه الذي قُتل فيه ثلاثة أشخاص قرب مطار مقديشو في هجوم تبنّته حركة الشباب المتطرفة.

ويهاجم المسلحون المرتبطون بتنظيم القاعدة غالباً أهدافاً مدنية وعسكرية وحكومية في العاصمة الصومالية وخارجها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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