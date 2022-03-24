سياسة
2 دقيقة قراءة
مستوطنون إسرائيليون يحرقون أجزاءً من مسجد شمالي الضفة
أحرق مستوطنون إسرائيليون أجزاءً من مسجد شمالي الضفة الغربية، وخطّوا شعارات "عنصرية" على جدرانه.
مستوطنون إسرائيليون يحرقون أجزاءً من مسجد شمالي الضفة
مستوطنون إسرائيليون يحرقون جزاء من مسجد ويخطّون شعارات "عنصرية" على جدرانه / AA
24 مارس 2022

أقدم مستوطنون إسرائيليون الخميس على إحراق أجزاء من مسجد، شمالي الضفة الغربية، وخطّ شعارات "عنصرية" على جدرانه.

وقال الشيخ فتحي الحايك، من سكان قرية "زيتا جماعين"، جنوبي نابلس، لوكالة الأناضول إن المسجد المستهدف هو مسجد "عباد الرحمن"، ويقع وسط القرية.

وأضاف أن المستوطنين سكبوا على السجاد، خارج المسجد، مادة مشتعلة، ثم أضرموا فيها النيران.

وقال الحايك إن "كتابات عنصرية باللغة العِبرية، تتوعد العرب بالانتقام، خُطت على أحد جدران المسجد".

من جهته، استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، حاتم البكري، إضرام النار في أجزاء من المسجد.

وقال في بيان، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن "اعتداءات الاحتلال تصاعدت في الآونة الأخيرة من هدم وحرق لدور العبادة، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة لكونها تأتي ضمن مسلسل عنصري يظهر فيه مدى استهتار الاحتلال الصهيوني بالمقدسات وبحياة أبناء شعبنا".

ودعا البكري "المؤسسات الدولية المعنية بالسلام وبحقوق الإنسان وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو إلى متابعة جرائم المستوطنين ضد المقدسات الإسلامية وأن تمنع استمرار حدوثها".

ووفق معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اطلعت عليها الأناضول، نفذ مستوطنون إسرائيليون 107 اعتداءات ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية منذ بداية العام وحتى 7 مارس/آذار الجاري.

ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي في أكثر من 130 مستوطنة بُنيت منذ عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us