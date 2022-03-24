قال المسؤول بالحكومة السويسرية إروين بولينجر في مؤتمر صحفي الخميس، إن الحكومة تلقت حتى الآن بلاغات عن أصول روسية بقيمة 5.75 مليار فرنك سويسري (6.17 مليار دولار) في سويسرا مشمولة بالعقوبات، ومن المرجَّح أن يرتفع الرقم كثيراً.

وأضاف أن ذلك يشمل عدداً من العقارات داخل منتجعات.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، لإجبارها على وقف عمليتها العسكرية في بلاده.

كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا فرضوا عقوبات متنوعة على روسيا بعد خمسة أيام من هجومها على أوكرانيا.

وشملت العقوبات تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بالإضافة إلى إدراج وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، ورئيس جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف، في قائمة حظر السفر وتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتهدف العقوبات إلى الإضرار باقتصاد روسيا ومواردها المالية وقادتها السياسيين، بهدف ردع روسيا عن تدخلها العسكري في أوكرانيا.

كذلك أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة من العقوبات على رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية، ومنع عدد من البنوك الروسية من التعامل بنظام التحويل البنكي "سويفت" بهدف حرمانها من التحويلات المالية الدولية.

واعتمد الاتحاد تجميد أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي، واستهدفت العقوبات 70% من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع.