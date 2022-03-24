سياسة
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ألمانيا.. اتهامات لجنديَّين سابقَين بمحاولة تشكيل مجموعة مرتزقة في اليمن
اتهم المدعي الفيدرالي الألماني جنديَّين سابقين بمحاولة تكوين تنظيم إرهابي عبر تشكيل مجموعة مرتزقة للتدخل في الصراع العسكري في اليمن.
ألمانيا.. اتهامات لجنديَّين سابقَين بمحاولة تشكيل مجموعة مرتزقة في اليمن
المدّعي الفيدرالي الألماني يوجّه اتهامات إلى جنديَّين سابقَين بمحاولة تكوين تنظيم إرهابي في اليمن / AP
24 مارس 2022

وجه المدّعي الفيدرالي الألماني اتهامات الخميس، إلى جنديَّين سابقَين بمحاولة تكوين تنظيم إرهابي عبر تشكيل مجموعة مرتزقة للتدخل في الصراع العسكري في اليمن.

وقال مكتب المدّعي العامّ الفيدرالي في بيان إن ”المتهمَين مشتبه بهما بدرجة كافية في أنهما حاولا، كزعماء عصابة، إنشاء تنظيم إرهابي”.

وذكر أن الجنديَّين اللذين ذكر اسميهما، آرند-أدولف جي وآخيم إيه، تمشياً مع قوانين الخصوصية في ألمانيا، قررا أوائل عام 2021 إنشاء مجموعة مرتزقة خاصة بهما تضمّ ما بين 100 و150 جندياً سابقاً أو أفراداً في الشرطة.

وكلا المشتبه بهما مواطن ألماني وعنصر سابق في الجيش الألماني.

وقال ممثلو الادّعاء إن الدافع الأساسي للرجال كانت الوعود التي تلقوها بالحصول على نحو 40 ألف يورو (43900 دولار) شهرياً عبر تقديم خدمات المجموعة لأطراف ثالثة، تحديداً المملكة العربية السعودية، التي تدخلت في الصراع ضد جماعة الحوثي المتمردة.

وقال ممثلو الادّعاء إن محاولات الرجال للاتصال بالمسؤولين السعوديين باءت بالفشل.

وأفاد المدعون بأن الرجال كانوا على علم بأن خططهم للتدخل العسكري في اليمن ستقتضي حتماً قتل أفراد، وكانوا على علم بإمكانية إصابة المدنيين وقتلهم أيضاً.

وأضاف بيان المدّعي الفيدرالي أن ”أفكار المشتبه بهما كانت مدعومة أيضاً برسائل من عراف، فهمها المدَّعَى عليهما بأنها تعليمات تُلزِمهما التحرك”، ولم يخُض في التفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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