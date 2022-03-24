تستعد شبكة TRT لتنظيم ورشة عمل حول الصحافة الرقمية بمشاركة 50 شاباً تركياً يعيشون في النمسا، ضمن برنامج "الصحافة للناشئين" الذي أطلقته الشبكة عام 2017، ليكون برنامجاً فريداً من نوعه في العالم تطلقه شبكة إعلامية.

والبرنامج مبادرة اجتماعية تتماشى مع النهج الصحفي الذي يركز على الإنسان، وهدفه مساعدة الناشئين على إدراك الأحداث، تحت شعار "لكل شخص قصة، ويجب أن يكون قادراً على رواية قصته". واستهدف البرنامج مئات الناشئين في سوريا والعراق وأفغانستان خلال السنوات الماضية.

وينفذ البرنامج صحفيون مهنيون من TRT، يقدمون التدريب في مجالات الصحافة الرقمية ورواية القصة والتصوير وإنتاج المحتوى الإعلامي بأشكاله كافة.

وستقام ورشة العمل في مركز فيينا الدولي للمعارف التعليمية في الفترة 26-27 مارس، بالتعاون مع مؤسسة المعارف التركية.