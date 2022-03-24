سياسة
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"الصحافة للناشئين".. TRT تنظم ورشة حول الإعلام الرقمي في النمسا
تهدف ورش العمل إلى المساهمة في تنمية شعور الشباب بالفضول والثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن أنفسهم. وتقدّم TRT أيضاً وجهات نظر مختلفة للشباب في مجال الصحافة الرقمية من الجيل الجديد.
"الصحافة للناشئين".. TRT تنظم ورشة حول الإعلام الرقمي في النمسا
مشروع "الصحافة للناشئين" يستهدف الأطفال في دول تواجه حروباً وظروفاً صعبة مثل سوريا والعراق / Others
24 مارس 2022

تستعد شبكة TRT لتنظيم ورشة عمل حول الصحافة الرقمية بمشاركة 50 شاباً تركياً يعيشون في النمسا، ضمن برنامج "الصحافة للناشئين" الذي أطلقته الشبكة عام 2017، ليكون برنامجاً فريداً من نوعه في العالم تطلقه شبكة إعلامية.

والبرنامج مبادرة اجتماعية تتماشى مع النهج الصحفي الذي يركز على الإنسان، وهدفه مساعدة الناشئين على إدراك الأحداث، تحت شعار "لكل شخص قصة، ويجب أن يكون قادراً على رواية قصته". واستهدف البرنامج مئات الناشئين في سوريا والعراق وأفغانستان خلال السنوات الماضية.

وينفذ البرنامج صحفيون مهنيون من TRT، يقدمون التدريب في مجالات الصحافة الرقمية ورواية القصة والتصوير وإنتاج المحتوى الإعلامي بأشكاله كافة.

وستقام ورشة العمل في مركز فيينا الدولي للمعارف التعليمية في الفترة 26-27 مارس، بالتعاون مع مؤسسة المعارف التركية.

مصدر:TRT عربي
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