سياسة
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أردوغان يسعى لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي ويدعو لرفع حظر السلاح عن تركيا
تنصبّ الجهود التركية حالياً على عقد لقاء بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولودمير زيلينسكي. ودعا الرئيس التركي أعضاء الناتو إلى رفع كل أشكال حظر توريد السلاح والمنتجات الدفاعية عن تركيا.
أردوغان يسعى لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي ويدعو لرفع حظر السلاح عن تركيا
أردوغان: جهودنا تنصبّ حالياً على عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي / AA
24 مارس 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن جهود بلاده تنصبّ حالياً على عقد لقاء بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولودمير زيلينسكي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس عقب مشاركته في القمة الطارئة لزعماء ورؤساء حكومات دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضاف أردوغان في هذا الخصوص: "سنواصل مشاوراتنا مع بوتين وزيلينسكي وجهودنا تنصبّ حالياً على عقد لقاء بينهما لإحلال السلام". وأوضح أن تركيا مستعدة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا في حال تلقّيها طلباً أو عرضاً إيجابياً.

وتابع: "على الناتو أن يتحرك بنهج واقعي واستراتيجي مع استمرار دعمه السياسي والعملي لأوكرانيا خلال أجواء الحرب الحالية".

وأعرب الرئيس التركي عن اعتقاده أن الحلّ النهائي للأزمة الأوكرانية يجب أن يستند إلى صيغة موثوقة تقبلها موسكو وكييف والمجتمع الدولي، داعياً جميع الدول، خصوصاً البلدان الأوروبية إلى دعم اللاجئين وتحمُّل المسؤولية لتخفيف مشكلاتهم.

وأكد أن تركيا ستواصل المساهمة في إجراءات الردع والدفاع لحلف الناتو وفق مبدأ التضامن، معرباً عن توقعه التعامل بالمثل من جانب الحلفاء.

وفي شأن آخر دعا أردوغان أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى رفع كل أشكال حظر توريد السلاح والمنتجات الدفاعية عن تركيا.

وقال أردوغان: "من مصلحتنا المشتركة إزالة القيود المفروضة من بعض حلفائنا على الصناعات الدفاعية التركية".

وأضاف: "لا مبرر منطقياً للعقبات التي تواجهها الصناعات الدفاعية التركية رغم النجاحات التي حققتها في هذا المجال".

وأردف: "الحظر السرّي أو العلني بين الحلفاء يجب أن لا يكون مطروحاً على جدول أعمالنا، ناهيك بتطبيقها، لقد شاطرت القادة تطلعاتنا بشأن هذه القضية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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