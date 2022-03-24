سياسة
2 دقيقة قراءة
إيطاليا تعلن إعادة عمل منصة التعاون الثلاثية مع تركيا وفرنسا
قال رئيس الوزراء الإيطالي إن بلاده قرّرَت إعادة عمل منصة التعاون بين بلاده وتركيا وفرنسا، مؤكداً عقد الدول الثلاثة اجتماعاً قريباً. وكانت وزارات دفاع تركيا وفرنسا وإيطاليا وقّعت في 2018 اتفاق "إعلان نيات" لتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.
إيطاليا تعلن إعادة عمل منصة التعاون الثلاثية مع تركيا وفرنسا
دراغي يقول إن لقاءه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بروكسل كان جيداً  / AA
24 مارس 2022

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس، أن بلاده قررت مع تركيا وفرنسا إعادة عمل منصة التعاون بين البلدان الثلاثة واجتماعها قريباً.

جاء ذلك في تصريح من دراغي لوسائل إعلام محلية، في إطار مشاركته في قمة دول قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار دراغي إلى لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بروكسل قائلاً: "كان اللقاء مع أردوغان جيداً".

وأضاف: "المجموعة بين تركيا وفرنسا وإيطاليا، كانت إحدى منصات التعاون التي أُنشئَت على مر السنوات الماضية، لكنها توفقت لاحقاً".

وتابع: "قررنا إعادة عمل هذه المجموعة من جديد، وستعقد الدول الثلاث اجتماعها قريباً".

يُشار إلى أن وزارات دفاع تركيا وفرنسا وإيطاليا وقّعَت في 8 يناير/كانون الثاني 2018 اتفاق "إعلان نيات" حول تعزيز التعاون في مجال تصنيع أنظمة صواريخ دفاعية بين البلدان الثلاثة.

وبموجب الاتفاق ستبدأ شركة "يوروسام" الفرنسية-الإيطالية والشركات التركية المختصة بأعمال البحث عن منظمة تستند إلى نظام الدفاع الجوي الأوروبي "SAMP/T" لتحديد الاحتياجات المشتركة بين الدول الثلاث.

ويهدف الاتفاق أيضاً إلى التعاون في مجال الأنظمة الإلكترونية العسكرية، والبرمجيات ومعدات الاتصالات، وتعزيز التعاون في مجال أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والتكنولوجي.

وعلى صعيد الحرب الروسية-الأوكرانية أشار دراغي إلى أن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو أضعفت الاقتصاد الروسي.

وجدّد تأكيده أن المطلب الأوكراني بفرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا "غير ممكن" ولا يمكن فرضه، لا من حلف الناتو ولا من الاتحاد الأوروبي.

وقال إن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيع الغاز الطبيعي بالروبل الروسي بدلاً من الدولار "خرق للعقود الراهنة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us