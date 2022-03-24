رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس، بالمساعي الدبلوماسية التي تبذلها تركيا في ما يخصّ الأزمة الأوكرانية، فيما اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع وجهة نظر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أن "الحرب الروسية الأوكرانية لا يمكن حلها على المدى القصير".

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية، حول اللقاء الذي عقده جونسون مع الرئيس التركي، على هامش القمة الطارئة لزعماء ورؤساء حكومات الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن أردوغان وجونسون أعربا عن قلقهما إزاء الاشتباكات الجارية في أوكرانيا والتي تتصاعد حدتها يوماً بعد يوم.

وأضاف البيان أن الزعيمين تناولا أيضاً سبل تقديم مزيد من الدعم للحكومة الأوكرانية.

وفي ما يخصّ العلاقات الثنائية، شدّد أردوغان وجونسون على ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وتطوير العلاقات في مجال الطاقة المتجددة والنووية.

وفي سياق متصل صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين عقب القمة، بأنه اتفق مع أردوغان على العمل لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإرساء سلام دائم.

وأوضح ماكرون أنه يتفق مع وجهة نظر أردوغان في أن "الحرب الروسية الأوكرانية لا يمكن حلها على المدى القصير".

وأضاف أنه وأردوغان قرَّرا "تنظيم عملية إنسانية مشتركة في أوكرانيا خصوصاً مدينة ماريوبول".

وذكر ماكرون أنه بحث مع أردوغان أيضاً قضايا أخرى إقليمية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يشكّل فرصة لإزالة الغموض والشكوك القائمة مع تركيا.

وأكّد إمكانية إعادة تحديد استراتيجية قائمة على التعاون مع تركيا بشأن ليبيا والشرق الأوسط، وإحراز تقدُّم في خلافات الرأي التي كانت في السنوات الماضية.

ولفت إلى أنه في حال لزم الأمر فستُشدَّد العقوبات ضد روسيا، معرباً عن رفض بلاده أن تكون طرفاً في الحرب.