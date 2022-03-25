سياسة
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الصحراء جزء منها.. مناورة الأسد الإفريقي بين المغرب وأمريكا في 20 يونيو
ينظم المغرب المناورة العسكرية "الأسد الإفريقي" المشتركة مع الولايات المتحدة في 20 يونيو/حزيران القادم، في عدة مناطق بإقليم الصحراء وشمال ووسط المغرب، بهدف دعم التعاون العسكري بين البلدين.
الصحراء جزء منها.. مناورة الأسد الإفريقي بين المغرب وأمريكا في 20 يونيو
انطلاق مناورة "الأسد الإفريقي" في المغرب في 20 يونيو/حزيران 2022 / AA
25 مارس 2022

أعلن الجيش المغربي، الخميس، تنفيذ مناورة عسكرية مع الولايات المتحدة، خلال الفترة من 20 يونيو/حزيران إلى 1 يوليو/تموز المقبلين.

وقال بيان للجيش المغربي: "تنظم مناورة "الأسد الإفريقي 22" العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، في عدة مناطق بإقليم الصحراء وشمال ووسط المغرب".

وأفاد البيان بأن "المناورة ستمتد خلال الفترة من 20 يونيو/حزيران إلى 1يوليو/تموز المقبلين، بهدف دعم التعاون العسكري المغربي الأمريكي، ووضع لبنة إضافية في العلاقات بين البلدين".

وأوضح أن المناورة ستجرى في عدة مناطق بالمغرب وهي: أكادير وتارودانت وبن جرير وطانطان (وسط) والمحبس (بإقليم الصحراء) والقنيطرة (شمال).

وأضاف أن "ميناء أكادير شهد الخميس حفل تسليم زورقيْن أمريكييْن فائقيْ السرعة إلى البحرية الملكية بالمغرب".

وخلال يونيو/حزيران الماضي أعلن المغرب اختتام النسخة الـ17 من مناورات الأسد الإفريقي 2021، والتي شمل جزء منها إقليم الصحراء، بمشاركة 9 دول تمثل 3 قارات.

وللمرة الأولى، جرى جزء من المناورات في إقليم الصحراء، منذ أن اعترفت واشنطن، في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسيادة المغرب عليه، وإعلان عزمها فتح قنصلية أمريكية به.

وتقترح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً في الإقليم تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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