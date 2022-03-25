أعلن الجيش المغربي، الخميس، تنفيذ مناورة عسكرية مع الولايات المتحدة، خلال الفترة من 20 يونيو/حزيران إلى 1 يوليو/تموز المقبلين.

وقال بيان للجيش المغربي: "تنظم مناورة "الأسد الإفريقي 22" العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، في عدة مناطق بإقليم الصحراء وشمال ووسط المغرب".

وأفاد البيان بأن "المناورة ستمتد خلال الفترة من 20 يونيو/حزيران إلى 1يوليو/تموز المقبلين، بهدف دعم التعاون العسكري المغربي الأمريكي، ووضع لبنة إضافية في العلاقات بين البلدين".

وأوضح أن المناورة ستجرى في عدة مناطق بالمغرب وهي: أكادير وتارودانت وبن جرير وطانطان (وسط) والمحبس (بإقليم الصحراء) والقنيطرة (شمال).

وأضاف أن "ميناء أكادير شهد الخميس حفل تسليم زورقيْن أمريكييْن فائقيْ السرعة إلى البحرية الملكية بالمغرب".

وخلال يونيو/حزيران الماضي أعلن المغرب اختتام النسخة الـ17 من مناورات الأسد الإفريقي 2021، والتي شمل جزء منها إقليم الصحراء، بمشاركة 9 دول تمثل 3 قارات.

وللمرة الأولى، جرى جزء من المناورات في إقليم الصحراء، منذ أن اعترفت واشنطن، في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسيادة المغرب عليه، وإعلان عزمها فتح قنصلية أمريكية به.

وتقترح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً في الإقليم تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.