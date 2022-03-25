قال السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر يفيموف، الخميس، إن "إسرائيل تستفز روسيا لترد على هجماتها في سوريا".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها يفيموف، خلال لقاء نظمه اتحاد الكُتّاب العرب في سوريا، حسبما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحاته: "بالنسبة إلى الهجمات الإسرائيلية على سوريا، فإن إسرائيل تستفزنا لنرد على هذه الأعمال".

وأوضح أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا "تهدف إلى تصعيد التوتر واستئناف العمليات العسكرية وإفساح المجال للغرب للقيام بنشاطات عسكرية في سوريا".

وتستهدف إسرائيل بالقصف من وقت إلى آخر مواقع لقوات النظام السوري والمجموعات التابعة لإيران في سوريا، كان آخرها في 7 من مارس/آذار الجاري وأدت لمقتل قياديَّيْن اثنين في الحرس الثوري الإيراني.