سياسة
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بايدن: سأكون محظوظاً جداً إذا ترشح ترمب ضدي في الانتخابات الرئاسية القادمة
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيكون "محظوظاً جداً" إذا ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، ضده في الإنتخابات الرئاسية القادمة، مؤكداً أنه في الوقت الراهن لا يفكر في إعادة ترشيح نفسه.
بايدن: سأكون محظوظاً جداً إذا ترشح ترمب ضدي في الانتخابات الرئاسية القادمة
بايدن: سأكون محظوظاً إذا ترشح ترمب ضدي في الانتخابات الرئاسية القادمة   / AFP
25 مارس 2022

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن عند سؤاله عن ترشحه للانتخابات الرئاسية: "لا ألوم ولا أنتقد أي أحد، على توجيه هذا السؤال، لكن في الانتخابات المقبلة، سأكون محظوظاً إذا ترشح نفس الرجل أمامي"، في إشارة إلى ترمب.

وأكد بايدن أنه لم يكن ينوي الترشح للرئاسة بعد تركه منصب نائب الرئيس في عام 2017، لكنه غير رأيه في وقت لاحق من ذلك العام عندما رأى عنصريين يتظاهرون في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا "يحملون مشاعل ولافتات نازية" على حد تعبيره.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الانتخابات المقبلة بعيدة المدى وأنه يصب تركيزه حالياً على الانتخابات النصفية القادمة.

وأضاف بايدن: "نحن بعيدون جداً عن الانتخابات. تركيزي الآن على الانتخابات النصفية من أجل الحفاظ على مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي كي أحصل على المساحة التي تتيح لي استمرار العمل على صعيد تحسين اقتصادنا والتعامل بشكل عقلاني مع السياسة الأمريكية الخارجية لتكون أمريكا في قيادة العالم الحر"، حسب قوله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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