قال الرئيس الأمريكي جو بايدن عند سؤاله عن ترشحه للانتخابات الرئاسية: "لا ألوم ولا أنتقد أي أحد، على توجيه هذا السؤال، لكن في الانتخابات المقبلة، سأكون محظوظاً إذا ترشح نفس الرجل أمامي"، في إشارة إلى ترمب.

وأكد بايدن أنه لم يكن ينوي الترشح للرئاسة بعد تركه منصب نائب الرئيس في عام 2017، لكنه غير رأيه في وقت لاحق من ذلك العام عندما رأى عنصريين يتظاهرون في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا "يحملون مشاعل ولافتات نازية" على حد تعبيره.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الانتخابات المقبلة بعيدة المدى وأنه يصب تركيزه حالياً على الانتخابات النصفية القادمة.

وأضاف بايدن: "نحن بعيدون جداً عن الانتخابات. تركيزي الآن على الانتخابات النصفية من أجل الحفاظ على مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي كي أحصل على المساحة التي تتيح لي استمرار العمل على صعيد تحسين اقتصادنا والتعامل بشكل عقلاني مع السياسة الأمريكية الخارجية لتكون أمريكا في قيادة العالم الحر"، حسب قوله.