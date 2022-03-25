سياسة
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وصفه بـ"الجنون".. البابا ينتقد زيادة الإنفاق الدفاعي بعد أزمة أوكرانيا
اعتبر بابا الفاتيكان أن زيادة إنفاق الدول الغربية الدفاعي عقب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا جنونً، وأكد أن الرد الحقيقي لا يجب أن يكون بزيادة الأسلحة ولا بفرض المزيد من العقوبات.
وصفه بـ"الجنون".. البابا ينتقد زيادة الإنفاق الدفاعي بعد أزمة أوكرانيا
البابا فرنسيس: الصراع في أوكرانيا نتاج منطق القوة القديم الذي لا يزال يهيمن على ما يسمى الجغرافيا السياسية / AFP
25 مارس 2022

انتقد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أمس الخميس، زيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الغربية بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، واصفاً ذلك بأنه "جنون"، وقال إنه يتعين تلمُّس سُبل جديدة لتحقيق توازن القوى في العالم.

وفي كلمته الموجهة إلى تحالف مجموعات نسائية، قال البابا إن "الصراع في أوكرانيا نتيجة منطق القوة القديم الذي لا يزال يهيمن على ما يسمى الجغرافيا السياسية".

وأضاف أن الرد الحقيقي ليس زيادة الأسلحة ولا فرض المزيد من العقوبات.

وقال فرنسيس: "شعرت بالحرج عندما قرأت أن مجموعة من الدول التزمت إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على شراء أسلحة في رد فعل على ما يحدث الآن.. هذا جنون".

ويستهدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) إنفاقاً على الدفاع بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة فيه.

وفشلت دول كثيرة في ذلك في السنوات القلائل الماضية، مما أثار الانزعاج للولايات المتحدة.

لكن ألمانيا أعلنت الشهر الماضي أنها ستزيد بشكل حاد إنفاقها الدفاعي أكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في تحول في السياسة سببه الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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