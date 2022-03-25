سياسة
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أردوغان يعقد سلسلة لقاءات مع قادة دول الناتو على هامش القمة.. ماذا تناولت؟
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قمة قادة حلف الناتو جاءت لتقييم التطورات والتدابير المتخذة في البيئة الأمنية الحالية، مشيراً إلى أنه عقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه على هامش القمة وبحث معهم التطورات في أوكرانيا على وجه الخصوص.
أردوغان يعقد سلسلة لقاءات مع قادة دول الناتو على هامش القمة.. ماذا تناولت؟
أردوغان: نحن على اتصال وثيق مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن / AP
25 مارس 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في العاصمة البلجيكية بروكسل، جاء لتقييم التطورات والتدابير المتخذة في البيئة الأمنية الحالية.

وأضاف أردوغان في سلسلة تغريدات، في ختام القمة الطارئة لزعماء دول الناتو، أنه شاطر حلفاء تركيا في القمة سياساتها النشطة والمبدئية وجهودها الدبلوماسية الفعالة على نطاق واسع.

وقال الرئيس التركي: "بالإضافة إلى مباحثاتي المُدرجة على جدول الأعمال، عقدتُ اجتماعات ثنائية مع الرئيس الفرنسي الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الأوروبي إلى جانب رؤساء وزراء إيطاليا وإستونيا وإسبانيا والمملكة المتحدة".

وأوضح أنه بحث في هذه الاجتماعات مع نظرائه التطورات في أوكرانيا على وجه الخصوص.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صرّح أنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على العمل من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإرساء سلام دائم.

وأوضح ماكرون في تصريح صحفي عقب قمة الناتو الخميس أنه يتفق مع وجهة نظر أردوغان في أن الحرب الروسية الأوكرانية لا يمكن حلها على المدى القصير، وأنهما قررا تنظيم عملية إنسانية مشتركة في أوكرانيا وخاصة في مدينة ماريوبول.

وفيما يتعلق بالجهود التركية لإنهاء الأزمة، أكد أردوغان أنه على اتصال وثيق مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، وقال: "نتابع المفاوضات بين الطرفين من كثب وندعمها".

وأردف: "نعتقد أن الحل النهائي يجب أن يقوم على أساس صيغة موثوقة يقبلها كلا البلدين والمجتمع الدولي".

وفيما يخصّ الجانب الإنساني، قال أردوغان إن تركيا تؤدي ما يقع على عاتقها، مبيّناً أن بلاده أرسلت حتى الآن 56 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وأن عدد الأوكرانيين الذين دخلوا الأراضي التركية بلغ 60 ألفاً.

وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب المحتاجين دون أي تمييز، انطلاقاً من مفهومها الحضاري الذي يعتبر الإنسان أشرف المخلوقات.

ووصل الرئيس التركي، الخميس، إلى إسطنبول بعد مشاركته في قمة طارئة لقادة دول حلف شمال الأطلسي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ورافق أردوغان، في زيارته إلى بروكسل، عقيلته أمينة أردوغان، ووزيرا الخارجية مولود جاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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