قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي، ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريباً.

جاء ذلك في تصرح للصحفيين، خلال عودته إلى تركيا، عقب مشاركته بالقمة الطارئة لزعماء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوضح أردوغان "سأجري محادثة اليوم مع زيلينسكي، وقد أجري أخرى مع بوتين نهاية الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع المقبل".

وحول الأمن الغذائي، قال أردوغان: "نتخذ كل التدابير اللازمة بشأن الأمن الغذائي وبإذن الله لن نجعل مواطنينا يواجهون أي صعوبات في شهر رمضان المبارك".

وأشار أردوغان إلى أن "عديد من الشركات الأمريكية والعالمية تغادر روسيا وأبوابنا مفتوحة لكل القادمين إلى بلادنا".

وأكد أردوغان أن "الناتو ليس ميتاً دماغياً كما قال ماكرون سابقاً وأعتقد أنه كان تصريحاً غير موفق ويعتبر ماكرون من أنشط قادة الحلف اليوم".

في سياق آخر، قال الرئيس التركي إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يزور تركيا ومع هذه الزيارة يمكن إطلاق مرحلة جديدة في العلاقات التركية الإسرائيلية".

وأردف: "قد يصبح ملف الغاز الطبيعي من أهم الخطوات المشتركة التي سنتخذها في علاقاتنا مع إسرائيل".

وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأن تكون للمرحلة الجديدة للعلاقات التركية-الإسرائيلية انعكاسات إيجابية على القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أنه سيوفد وزير الخارجية ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركيين إلى إسرائيل عقب تحديد الطرفين موعد الزيارة من أجل إجراء تقييم مسألة العلاقات الثنائية وموضوع الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن عديداً من زعماء العالم زاروا تركيا مؤخراً، وأن زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى بلاده كانت واحدة من أهم تلك الزيارات.