تقول سلطات كييف إنها تستخدم التفاصيل التي تحصل عليها من خلال هذه التقنية لتعرّف الوجوه لمحاولة تعقب أُسر الجنود القتلى وإخطارهم، وهو ما تقول إنه يهدف إلى اختراق القيود التي تفرضها روسيا على نشر المعلومات عن الحرب.

وفي حين أن هذا النوع من الذكاء الصناعي يمكن أن يوفر السلوى للعائلات الثكلى التي ينكرها عليها تكتم الكرملين، فإن احتمال ارتكاب أخطاء كبير وله تبعات كبيرة كذلك.

ويقع مقر شركة كليرفيو للذكاء الصناعي Clearview AI في الولايات المتحدة ويُوجِّه إليها في أكثر الأحيان حماة الخصوصية انتقادات لأنها أعطت المسؤولين الأوكرانيين حرية الوصول إلى خدمتها التي تطابق صوراً تؤخذ من الإنترنت مع صور يحملها مستخدمون يحاولون تعرّف شخص ما.

قال هوان تون ثات الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة في بيان: "أبدى المسؤولون الأوكرانيون الذين حصلوا على حق الوصول إلى Clearview AI حماسهم، وننتظر سماع مزيد منهم".

وكتب نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف الأربعاء أن بلاده تستخدم الذكاء الصناعي للبحث في الشبكات الاجتماعية عن ملفات تعريف الجنود الروس باستخدام صور جثثهم ومن ثم إبلاغ أهلهم وأحبتهم بوفاتهم.

وأضاف أن أحد الأهداف من التقنية هو "تبديد خرافة العملية الخاصة" التي يقول الكرملين إنه يخوضها في أوكرانيا بدلًا من وصف عملياته بأنها حرب.

ولم ترد السلطات الأوكرانية على طلبات وكالة الصحافة الفرنسية للحصول على مزيد من المعلومات حول بيان فيدوروف.

مشكلات معروفة

تحدثت آخر حصيلة أصدرها الكرملين عن مقتل عدد أقل بقليل من 500 جندي في المعارك.

لكن لم تُنشر أي حصيلة رسمية منذ أسابيع، فيما يقدر مسؤولو حلف شمال الأطلسي (ناتو) عدد القتلى أو الجرحى أو المفقودين من الجنود الروس أو أولئك الذين ما عادوا قادرين على المشاركة في القتال بما يصل إلى 40 ألفاً.

ونشرت وسائل إعلام روسية محلية أنباء عن مقتل جنود وعن تنظيم جنازات لهم، وذكرت التقارير أن المسؤولين أبلغوا العائلات على وجه التقريب بمكان سقوط أبنائهم ولكن دون كثير من التفاصيل.

لكن تقنية تعرّف الوجوه واجهت شكوكاً كبيرة لم تُبدد، بدءاً من تطفلها على خصوصية الأشخاص إلى انتقادها بسبب الأخطاء التي يمكن أن تُرتكب في تعرّف أصحاب البشرة الداكنة.

كما يشير الخبراء إلى أن تعرّف الوجوه قد يطرح مشكلة بشكل خاص عند استخدامه لتعرّف الموتى، خصوصاً وأن الجروح التي تصيب الجنود في ساحة المعركة تجعلهم مختلفين تماماً عن صورة يبدون فيها مبتسمين في ظروف إضاءة مختلفة، كما هو الحال خلال حفل زفاف، على سبيل المثال.

في رسالة عرضت فيها خدماتها على السلطات الأوكرانية، كتبت شركة Clearview AI إن تقنيتها يمكن أن تكون مفيدة جداً بالفعل علماً أنها تقوم على استخدام صور من مواقع الويب العامة.

وزعمت الشركة التي فرضت إيطاليا عليها غرامة قدرها 20 مليون يورو في وقت سابق من هذا الشهر بسبب برمجيتها، أن قاعدة بياناتها تتضمن حوالي ملياري صورة من منصة "في كي VK" التي تعادل فيسبوك في روسيا، ويمكن أن تساعد في تعرّف الموتى دون الحاجة إلى معلومات مثل بصمات الأصابع.