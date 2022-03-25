سياسة
5 دقيقة قراءة
تدمير أكبر موقع تخزين وقود لجيش أوكرانيا وكييف تطلب إغلاق الحدود مع روسيا
قالت روسيا إنها دمّرت أكبر موقع تخزين وقود للجيش الأوكراني قرب كييف، في وقت أعلنت فيه حكومة ماريوبول مقتل 300 شخص إثر استهداف روسي لمسرح المدينة كان يُستخدم كمأوى، فيما طلبت كييف من الاتحاد الأوروبي إغلاق حدوده مع روسيا وبيلاروس.
تدمير أكبر موقع تخزين وقود لجيش أوكرانيا وكييف تطلب إغلاق الحدود مع روسيا
أوكرانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي إغلاق حدوده مع روسيا وبيلاروس / AFP
25 مارس 2022

أكدت روسيا الجمعة أنها دمّرت أكبر موقع تخزين وقود للجيش الأوكراني قرب كييف في اليوم السابق بصواريخ كروز.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان: "في 24 مارس/آذار، دُمّر أكبر موقع تخزين وقود متبقٍ للجيش الأوكراني كان يُستخدم لإمداد الوحدات في قرية كالينوفكا في الجزء الأوسط من البلاد".

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية دمّرت منذ اليوم السابق العديد من المعدات العسكرية الأوكرانية من بينها ثلاثة أنظمة دفاع جوي وأربع طائرات مسيّرة.

وأكدت وزارة حالات الطوارئ الأوكرانية الجمعة حدوث قصف الخميس "قرابة الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش على موقع كالينيفكا لتخزين الوقود" على مسافة 40 كيلومتراً جنوب غرب كييف، دون إعطاء تفاصيل عن أهمية هذا الموقع.

وأضاف المصدر نفسه "لا يوجد تهديد بانتشار حريق خارج المخزن".

300 قتيل في مسرح ماريوبول

نقلت حكومة مدينة ماريوبول الأوكرانية عن شهود عيان أن نحو 300 شخص قُتلوا في غارة جوية روسية الأسبوع الماضي على مسرح كان يُستخدم كمأوى للقنابل في المدينة المحاصرة.

وعندما قصف المسرح في 16 مارس/آذار، وُضع نقش ضخم مكتوب عليه ”أطفال” في الخارج باللغة الروسية، ويقصد به أن يكون مرئياً من السماء أعلاه.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان عمّال الطوارئ قد انتهوا من حفر الموقع أو كيف وصل شهود العيان إلى حصيلة القتلى المروعة.

وبعد وقت قصير من الغارة الجوية، قالت مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، لودميلا دينيسوفا، إن أكثر من 1300 شخص كانوا يحتمون في المبنى.

إغلاق الحدود مع روسيا

إلى ذلك، طلبت كييف من الاتحاد الأوروبي الجمعة إغلاق حدوده مع روسيا وبيلاروس حليفة موسكو في الهجوم الذي يشنّه الجيش الروسي على أوكرانيا منذ شهر.

وقالت وزارة البنى التحتية الأوكرانية في بيان: "تقترح الوزارة على الاتحاد الأوروبي قطع الروابط البرية والبحرية تماماً مع روسيا وبيلاروس" معتبرة أن هذه "التدابير الضرورية لوقف إمداد الدولة المعتدية بسلع قد تستخدم لأغراض عسكرية".

وحضّت الوزارة الدول الـ27 كذلك على "منع نقل البضائع والأشخاص" إلى روسيا وبيلاروس "عبر أراضي الاتحاد الأوروبي وعبر حدوده" مشيرة إلى أنها "أرسلت طلباً رسمياً في هذا الشأن إلى المفوضية الأوروبية".

وسيكون إغلاق الحدود بين الاتحاد الأوروبي وروسيا من جهة والكتلة وبيلاروس من جهة أخرى، بمثابة تعزيز للقيود التي فرضها الغرب منذ بدء الصراع الروسي-الأوكراني قبل شهر.

وحسب كييف، فإن ذلك من شأنه أن "يزيد الضغط الاقتصادي" على موسكو ومينسك إذ إن "الشركات الروسية تجد طرقاً للالتفاف" على العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

"حيلة لتشتيت الانتباه"

في سياق منفصل، قال الكرملين اليوم الجمعة إن حديث الولايات المتحدة عن احتمال لجوء روسيا إلى استخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا حيلة لصرف الانتباه عن المسائل المحرجة لواشنطن.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن الجيش سيُقدّم مقترحات إلى الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تعزيز روسيا لدفاعاتها رداً على تعزيز حلف شمال الأطلسي جناحه الشرقي.

وأضاف بيسكوف أنه لا يوجد موقف رسمي بشأن ما إذا كانت موسكو ستعيد بناء البلدات والمدن الأوكرانية مثل ماريوبول.

"لن يحدث شيء مروّع"

وفي سياق آخر، قال الكرملين إن شيئاً مروّعاً لن يحدث إذا نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في طرد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى لأن العديد من أعضاء المجموعة يخوضون حرباً اقتصادية مع موسكو على أي حال.

كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يعلق على تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيها إنه يؤيد طرد روسيا من مجموعة العشرين بعد أن أرسلت عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول احتمال طرد موسكو "صيغة مجموعة العشرين مهمة لكن في الظروف الحالية عندما يكون معظم المشاركين في حالة حرب اقتصادية معنا فلن يحدث شيء مروع".

وأضاف بيسكوف أن العالم متنوع ولا يتشكل فقط من الولايات المتحدة وأوروبا وتوقع أن تفشل الجهود الأمريكية لعزل موسكو، التي قال إنها لم تنجح إلا جزئياً حتى الآن.

وأوضح أن بعض الدول تتخذ نهجاً أكثر اعتدالاً مع روسيا ولا تقطع جسور التواصل معها مضيفاً أن موسكو ستبني توجهات سياسية جديدة في جميع المجالات.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عمليات عسكرية واسعة في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us