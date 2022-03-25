سياسة
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اجتماع مرتقب لوزراء خارجية أمريكا والإمارات والبحرين والمغرب في اسرائيل
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن انعقاد قمة دبلوماسية وصفتها بـ"التاريخية"، يومي الأحد والاثنين المقبلين، بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب، في إسرائيل.
اجتماع مرتقب لوزراء خارجية أمريكا والإمارات والبحرين والمغرب في اسرائيل
اجتماع مرتقب لوزراء خارجية أمريكا والإمارات والبحرين والمغرب في اسرائيل / Getty Images
25 مارس 2022

يجتمع وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، والبحرين، والمغرب، في إسرائيل يومي الأحد والاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول "بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد، ستُعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين قمة دبلوماسية تاريخية في إسرائيل".

وأضافت "يصل وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين إلى إسرائيل لعقد سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية".

وأشارت إلى أنها ستنشر تفاصيل إضافية لاحقاً.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، مساء السبت القادم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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