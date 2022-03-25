أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، التوقيع على مذكرة "تعاون عسكري" مع المغرب، خلال أول زيارة عسكرية رسمية إسرائيلية للمملكة.

وأشار الجيش في بيان مكتوب إلى أن التوقيع جاء خلال زيارة رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة بالجيش تال كالمان، وقائد لواء العلاقات الخارجية آفي دافرين، وقائد لواء التفعيل في هيئة الاستخبارات (لم يكشف هويته) للمغرب".

وقال البيان: "خلال الزيارة التي جرت في مدينة الرباط: "التقى القادة مع الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، المفتش العامّ للقوات المسلحة الملكية المغربية، وقادة الأركان العامة، بمن فيهم رئيس هيئة الاستخبارات ورئيس هيئة العمليات".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "خلال الاجتماعات استعرض قادة الجيش المغربي هيكلية قوات الأمن المغربية، والتحديات التي تواجهها، وبحثوا الروابط التاريخية والثقافية بين الدولتين والمصالح المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أبدوا رغبتهم في تطوير التعاون العسكري".

وتابع: "استعرض تال كالمان هيكلية الجيش الإسرائيلي والتحديات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى المجالات التي اكتسب فيها الجيش خبرة عسكرية كبيرة، إذ بحث فرص التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل بالإضافة إلى المجالات العملياتية والاستخباراتية".

ولفت إلى أن الجانبين وقّعا على مذكرة تعاون عسكري، واتفقا على "عقد لجنة عسكرية مشتركة للتوقيع على خطة عمل مشتركة، كما بحثا فرص المشاركة في تمارين دولية مشتركة".

وأشار بيان الجيش إلى أن الزيارة العسكرية الإسرائيلية الرسمية هي الأولى إلى المغرب، وقد اختتمت الجمعة، دون أن يذكر متى بدأت.

ولم يصدر تعقيب من السلطات المغربية عن هذه الزيارة.

ووقّعت إسرائيل والمغرب في نهاية لعام 2021، مذكرة تفاهم أمنية، خلال زيارة وزير الدفاع بيني غانتس للرباط، وتهدف إلى تنظيم التعاون الاستخباراتي والمشتريات الأمنية والتدريب المشترك.

وفي حينه قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إن غانتس والوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، وقّعا "مذكرة تفاهم دفاعية رائدة".

وكانت إسرائيل والمغرب أعلنتا في نهاية عام 2020 استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد توقفها عام 2002، ومنذ ذلك الحين افتُتحت سفارة لإسرائيل بالمغرب خلال زيارة من وزير الخارجية يائير لابيد للرباط في أغسطس/آب الماضي.

كما أُعيدَ افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين.