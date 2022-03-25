سياسة
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لقاء في العقبة بين ملك الأردن والسيسي والكاظمي وبن زايد.. ماذا بحث؟
عقد ملك الأردن عبد الله الثاني، لقاء تشاورياً بمدينة العقبة جنوبي المملكة، جمعه بكل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس الوزراء العراقي مصطفى كاظمي.
لقاء في العقبة بين ملك الأردن والسيسي والكاظمي وبن زايد.. ماذا بحث؟
ملك الأردن يعقد لقاء تشاورياً في العقبة مع السيسي وبن زايد والكاظمي. / Reuters
25 مارس 2022

يعقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجمعة، لقاء رباعياً يضم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العقبة جنوبي المملكة.

ووصف الديوان الملكي الأردني في بيان له اللقاء بـ"الأخوي". وذكرت قناة "المملكة" الأردنية الرسمية أن الأمر يتعلق بـ"لقاء تشاوري" يجمع عاهل البلاد بمحمد بن زايد والسيسي والكاظمي.

وجاء وفق بيان تلقته وكالة الأناضول أن اللقاء تناول "سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة"، وحضره كل من ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ووزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد، ومستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية محمد بن حمد بن طحنون.

وتحدثت وسائل إعلام عراقية عن مباحثات جرت على هامش اللقاء بين الكظمي وعبد الله الثاني، تدارس المسؤولان خلالها تطورات الأزمة الاقتصادية الدولية، وسبل مواجهة تداعياتها، والتصدي لتحديات الأمن الغذائي عبر التنسيق العالي بين دول المنطقة.

يأتي هذا اللقاء الرباعي قُبيل جولة يبدؤها السبت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة، تشمل إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر. كما يأتي بعد أيام قليلة على لقاء ثلاثي جمع السيسي وبن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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