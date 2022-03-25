أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، أن أعداد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة زادت بنسبة 23% منذ عام 2014.

وقال المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، إن أعداد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغت نحو 370 ألفاً في عام 2014.

وأوضح لينك في جلسة خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن أعداد المستوطنين زادت حالياً بنسبة 23% وبلغت 480 ألفاً.

وبين أن إجمالي أعداد المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغ 710 آلاف.

وقال إن احتلال إسرائيل لفلسطين يرقى إلى "الأبارتايد" ( نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا).

وأضاف لينك: "تواصل إسرائيل أمام المجتمع الدولي فرض سياسة التمييز العنصري ضد فلسطين في عالم انتهى فيه الأبارتايد".

وتؤكد قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير شرعية، وغير قانونية، وجريمة حرب".