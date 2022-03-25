وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إلى مدينة جيشوف بجنوب شرق بولندا، على بعد نحو 80 كم من الحدود مع أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن جنودا أمريكيين يتمركزون في المنطقة ومنظمات غير حكومية تساعد اللاجئين الفارين من أوكرانيا. وحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، يخطط بايدن للقاء عناصر الفرقة 82 المجوقلة التابعة للجيش الأمريكي التي تخدم إلى جانب قوات بولندية.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن بايدن من المقرر أن يلتقي القوات الأمريكية وجهاً لوجه وكذلك خبراء الإغاثة الإنسانية لمعرفة الوضع على الأرض و"ما الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها للتأكد من أننا نستثمر" الدولارات الأمريكية في المكان المناسب.

وأوضح سوليفان أن قرابة 10,500 عسكري أمريكي ينتشرون حالياً في بولندا، مكرراً وعد بايدن بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي حلف شمال الأطلسي.

وكان من المقرر أن يستقبل الرئيس البولندي أندريه دودا نظيره الأمريكي في المطار إلا أن طائرته تأخرت بسبب خلل فني، فيما من المزمع أن يلتقي الرئيسان في وارسو السبت لإجراء محادثات ثنائية.

كان الكونغرس الأمريكي وافق هذا الشهر على إنفاق أكثر من 13 مليار دولار على المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا، وبدأت الإدارة الأمريكية تخصيص غلاف مالي لهذه المساعدات.