سياسة
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الحوثي يتبنّى.. حريق بمحطة جنوب السعودية والتحالف يسقط 9 مسيَّرات
أعلن التحالف العربي في اليمن عن إسقاطه 9 طائرات مسيرة مفخخة كانت تستهدف الأراضي السعودية، واندلاع حريق محدود بمحطة كهرباء جنوب جراء سقوط مقذوف معاد، فيما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثي تبني الجماعة للهجمات.
الحوثي يتبنّى.. حريق بمحطة جنوب السعودية والتحالف يسقط 9 مسيَّرات
إصابة منشأة تخزين تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة في هجوم. / AP
25 مارس 2022

قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن أن دفاعته الجوية قد أسقاط 9 طائرات مسيرة مفخخة كانت تستهدف أراضي المملكة. وأضاف في وقت لا حق بأن حريقاً محدوداً قد اندلع بمحطة كهرباء جنوب جراء سقوط مقذوف معاد.

وذكر التلفزيون الرسمي السعودي اليوم الجمعة أن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض دمر تسع طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه جنوب وشرق ووسط المملكة.

وأردف ذات المصدر بأن هذه الطائرات المسيرة استهدفت "عن عمد" مواقع مدنية ومصادر للطاقة.

في ذات السياق أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في تغريدة تبنِّي الجماعة ما وصفه بـ"عملية واسعة في العمق السعودي".

وأعلن المتحدث "استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيَّرة، بالإضافة إلى استهداف أهدافٍ حيويةٍ وهامَّةٍ في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعدادٍ كبيرةٍ من الصواريخ الباليستية".

في وقت لاحق أفاد بيان للتحالف أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، "بسقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء بمحافظة صامطة جنوبي السعودية" ما أسفر عن "اندلاع حريق محدود بمحطة توزيع الكهرباء دون وقوع خسائر بشرية".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إصابة منشأة تخزين تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة في هجوم.

وتأتي هذه الهجمات على بعد خمسة أيام من تعرض مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية بمدينة جدة إلى هجوم مماثل، أثار إدانات عربية ودولية عديدة.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومقذوفات على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي بإحباط هذه الهجمات، فيما خلف بعضها ضحايا مدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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