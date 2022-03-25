أكّد مسؤول روسي أن المفاوضات الروسية-الأوكرانية "تراوح مكانها" حول النقاط الرئيسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن معظم المرحلة الأولى من العمليات العسكرية في أوكرانيا اكتمل، وأنها ستركز على "تحرير" منطقة دونباس شرقي أوكرانيا بشكل كامل.

ويشير هذا الإعلان على ما يبدو إلى أن روسيا قد تتحول إلى أهداف محدودة أكثر بعد أن واجهت مقاومة أوكرانية شرسة في الشهر الأول من الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الانفصاليين المدعومين من روسيا يسيطرون الآن على 93% من منطقة لوغانسك الأوكرانية و54% من منطقة دونيتسك، وتشكّل المنطقتان معاً إقليم دونباس.

وقال رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية سيرجي رودسكوي، إن "الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية تحققت عموماً.

وأضاف: "قُلّصَت القدرات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية كثيراً، مما يمكّن من تركيز جهودنا الأساسية على تحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير دونباس".

وقال رودسكوي إن 1351 جندياً روسياً لقوا حتفهم في المعارك وأصيب 3825.

ولم يعلن الجيش الروسي رقماً رسمياً لعدد القتلى والجرحى منذ الثاني من مارس/آذار عندما قال إن 498 جندياً لقوا حتفهم.

وقال الجيش الأوكراني إن نحو 15 ألف جندي روسي لقوا حتفهم في المعارك.

وقال الجيش الروسي الجمعة إنه لا يستبعد اقتحام المدن الأوكرانية التي حاصرها، وإن روسيا ستردّ على الفور على أي محاولة لإغلاق المجال الجوي فوق أوكرانيا، وهو أمر طلبته كييف من حلف شمال الأطلسي، لكن الحلف رفضه خشية المواجهة المباشرة مع القوات الروسية.

وذكرت هيئة الأركان الروسية أن عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستستمرّ إلى أن تُكمِل القوات الروسية المهامّ التي حُدّدَت، دون توضيح تلك المهامّ.

وقال رودسكوي إن الجيش الروسي كان درس خيارين لعملياته في أوكرانيا، أحدهما كان يقتصر على دونباس والآخر على كامل أراضي أوكرانيا، وذلك قبل أن يختار الخيار الثاني.

وقالت بريطانيا الجمعة إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على بلدات شرقي كييف، وإن القوات الروسية التي كانت تحاول السيطرة على العاصمة تتراجع بسبب خطوط الإمداد التي تجاوزت إمكانياتها، في مؤشر على تحوُّل في زخْم قتال.