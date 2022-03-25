أعلن "برنامج الأغذية العالمي" التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أن 45 في المئة من سكان أوكرانيا قلقون من عدم العثور على ما يكفي من الغذاء جراء الحرب التي شنّتها روسيا على بلادهم.

وقال المتحدث باسم البرنامج تومسون فيري خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، إن واحداً من كل خمسة أشخاص في أوكرانيا يقلّل وجباته بسبب صعوبة الحصول على الموادّ الغذائية.

وأضاف أن البالغين يأكلون أقلّ للاحتفاظ بالطعام لأطفالهم.

وأشار فيري إلى أن مردّ تعطُّل سلسلة الإمدادات الغذائية في الأراضي الأوكرانية هو استهداف عدد كبير من الشاحنات والقطارات والمطارات، ونفاد السلع في المحلات.

وأكد أن الوضع يزداد سوءاً في مدينة ماريوبول التي يحاصرها الجيش الروسي، إذ أوشك مخزون الماء والغذاء على النفاد، في المقابل "لا يُسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة منذ 24 فبراير/شباط الماضي".

ولفت إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" سرّع مساعداته لأوكرانيا، ويخطّط لتوزيعها على 1.2 مليون شخص في أسبوعين، و2.4 مليون شخص في غضون شهر.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية واسعة في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلِّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التامّ، وهو ما تعتبره كييف "تدخُّلاً في سيادتها".