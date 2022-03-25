أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيرشتشوك الجمعة، احتجاز القوات الروسية رؤساء بلديات 14 مدينة في البلاد.

وأوضحت في بيان أنهم يعملون على المستوى الدولي للإفراج عن رؤساء البلديات المحتجَزين.

وأشارت إلى أن الجانب الروسي يريد إجراء تبادل للأسرى على أساس التكافؤ فقط، وقالت: "روسيا تريد التكافؤ، يقولون البحارة بالبحارة وحرس الحدود بحرس الحدود، ولكن مع مَن سنبادل رؤساء البلديات؟".

مقتل ثاني جنرال روسي في مدينة خيرسون

أكّد أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني في رسالة مصورة الجمعة، أن قوات بلاده تمكنت من قتل الفريق ياكوف ريزانتسيف، في مطار تشيرنوبايفكا التابع لخيرسون.

وقال أريستوفيتش: "يمكننا القول بشكل قاطع إن القوات الأوكرانية حيّدَت الفريق ياكوف ريزانتسيف، قائد جيش السلاح المشترك التاسع والأربعين التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا".

وأضاف أن 3 فقط من الجنود الـ648 الذين قاتلوا ضد أوكرانيا في "الكتيبة التكتيكية الخاصة رقم 200" الروسية نجوا، فيما قُتل الـ645 الآخرون.

والسبت الماضي أعلنت أوكرانيا أن قواتها المسلحة تمكنت من قتل قائد الجيش الثامن الروسي الفريق آندريه موردفيتشيف، في منطقة تشيرنوبايفكا التابعة لخيرسون.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي اجتاحت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية، مما أدى إلى ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء تدخُّلها العسكري تخلِّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التامّ، وهو ما تعتبره كييف "تدخُّلاً في سيادتها".