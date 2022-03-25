سياسة
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أردوغان يتواصل هاتفياً مع زيلينسكي.. ماذا بحثا؟
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي، بحثا فيه تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية.
أردوغان يتواصل هاتفياً مع زيلينسكي.. ماذا بحثا؟
أردوغان وزيلينسكي يبحثان تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية. / AFP
25 مارس 2022

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وحسب بيان دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، تباحث الطرفات خلال اتصال هاتفي الجمعة آخر التطورات الميدانية والمفاوضات في الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأبلغ أردوغان نظيره الأوكراني تأكيده مرة أخرى في قمة زعماء حلف الشمال الأطلسي "ناتو"، ضرورة دعم وحدة الأراضي الأوكرانية، وأنه أطلع الزعماء بشكل شامل، خلال اللقاءات الثنائية التي أجراها، على السياسة النشطة والمبدئية التي تنتهجها تركيا وجهودها الدبلوماسية الفعالة في هذا الصدد.

وشدّد أردوغان على أن بلاده فعّلت كل ما في وسعها من مساعدات خلال هذه المرحلة.

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث هاتفياً مع الرئيس أردوغان وبحثا نتائج قمة حلف الأطلسي التي عُقدت أمس وتهديد حدوث أزمة في إمدادات الغذاء بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

تأتي هذه المباحثات في أعقاب مشاركة الرئيس التركي الخميس في قمة طارئة لقادة الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، من أجل بحث تبعات الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلِّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التامّ، وهو ما تعتبره كييف "تدخُّلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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