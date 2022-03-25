قال السفير السعودي في الدوحة الأمير منصور بن خالد، أن "القرب وسهولة الوصول" ميزتان مهمتان سيحظى بهما المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022.

كان ذلك عبر تصريحات منه لوكالة الأنباء الفرنسية خلال مراسم رفع علم بلاده إلى جانب الدول المتأهلة للبطولة في الدوحة، غداة التأهل الرسمي السادس لـ"الأخضر" إلى النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، مستفيداً من فوز اليابان على أستراليا.

ورفرف العلم السعودي في كورنيش الدوحة، منضمّاً إلى أعلام الدول المتأهلة إلى جانب قطر المضيفة.

وعلى هامش حفل رفع أعلام المنتخبات المتأهلة، اعتبر السفير السعودي أن القرب الجغرافي مع قطر "يشكّل دفعة إضافية للجماهير في المملكة للحضور والاستمتاع والمشاركة والمؤازرة للمنتخب، وللاستمتاع أيضاً ببقية المباريات في كأس العالم".

وأضاف: "سعادتنا مضاعفة لوجودنا في قطر الشقيقة، الجارة، والعزيزة، والجماهير السعودية عاشقة لكرة القدم وستحضر وتشارك بالآلاف إن شاء الله".

ويتوقع أن تشهد الدوحة تدفقاً كبيراً للجماهير السعودية عبر الحدود البرية، وسط معلومات عن تسهيلات ستُقدَّم للقادمين "برّاً".

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمونديال 2022 ناصر الخاطر، لفرانس برس، إن "تأهل المنتخب السعودي يمثل فرحة خاصة للمنظمين، أولاً لأنها دولة عربية وخليجية وستكون مشارِكة مع منتخب قطر في هذه النسخة، التي ستكون إن شاء الله استثنائية".

وتَمنَّى الخاطر التوفيق للمنتخب السعودي في القرعة أولاً ثم في البطولة، لافتاً إلى أن "الجمهور السعودي سيكون حاضراً بشكل كبير وسيملأ المدرجات في قطر".