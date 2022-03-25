سياسة
2 دقيقة قراءة
لـ"سهولة الوصول".. تدفّق سعودي مرتقَب إلى مونديال قطر
يتوقع السفير السعودي في الدوحة الأمير منصور بن خالد، أن قطر ستشهد "تدفقاً كبيراً" من الجماهير السعودية لمؤازرة منتخب بلادها إثر حسم تأهله لكأس العالم.
لـ"سهولة الوصول".. تدفّق سعودي مرتقَب إلى مونديال قطر
Introducing the logo of the 2022 FIFA World Cup in Qatar / AA
25 مارس 2022

قال السفير السعودي في الدوحة الأمير منصور بن خالد، أن "القرب وسهولة الوصول" ميزتان مهمتان سيحظى بهما المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022.

كان ذلك عبر تصريحات منه لوكالة الأنباء الفرنسية خلال مراسم رفع علم بلاده إلى جانب الدول المتأهلة للبطولة في الدوحة، غداة التأهل الرسمي السادس لـ"الأخضر" إلى النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، مستفيداً من فوز اليابان على أستراليا.

ورفرف العلم السعودي في كورنيش الدوحة، منضمّاً إلى أعلام الدول المتأهلة إلى جانب قطر المضيفة.

وعلى هامش حفل رفع أعلام المنتخبات المتأهلة، اعتبر السفير السعودي أن القرب الجغرافي مع قطر "يشكّل دفعة إضافية للجماهير في المملكة للحضور والاستمتاع والمشاركة والمؤازرة للمنتخب، وللاستمتاع أيضاً ببقية المباريات في كأس العالم".

وأضاف: "سعادتنا مضاعفة لوجودنا في قطر الشقيقة، الجارة، والعزيزة، والجماهير السعودية عاشقة لكرة القدم وستحضر وتشارك بالآلاف إن شاء الله".

ويتوقع أن تشهد الدوحة تدفقاً كبيراً للجماهير السعودية عبر الحدود البرية، وسط معلومات عن تسهيلات ستُقدَّم للقادمين "برّاً".

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمونديال 2022 ناصر الخاطر، لفرانس برس، إن "تأهل المنتخب السعودي يمثل فرحة خاصة للمنظمين، أولاً لأنها دولة عربية وخليجية وستكون مشارِكة مع منتخب قطر في هذه النسخة، التي ستكون إن شاء الله استثنائية".

وتَمنَّى الخاطر التوفيق للمنتخب السعودي في القرعة أولاً ثم في البطولة، لافتاً إلى أن "الجمهور السعودي سيكون حاضراً بشكل كبير وسيملأ المدرجات في قطر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us