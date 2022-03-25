قطع المنتخبان الجزائري والتونسي شوطاً كبيراً نحو التأهل لمونديال قطر 2022، بفوزهما على الكاميرون ومالي على الترتيب، في ذهاب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية يوم الجمعة، فيما انتزع المغرب تعادلاً ثميناً من نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية.

وعاد "محاربو الصحراء" بفوز مستحَقّ من الكاميرون، بهدف أحرزه اللاعب إسلام سليماني في الدقيقة 40 من زمن المباراة.

وجاء هدف الفوز التونسي من نيران مالية صديقة، إذ شهدت الدقيقة 30 من المبارات تسجيل اللاعب المالي موسى سيساكو هدفاً في مرماه، وسرعان ما تلقى نفس اللاعب بطاقة حمراء بعد أربع دقائق ليقدّم خدمة على طبق من فضة لـ"نسور قرطاج".

ويحتاج المنتخبان الجزائري والتونسي إلى التعادل على الأقلّ في لقاء الإياب على أرضهما يوم الثلاثاء المقبل، لتبلغ بذلك الجزائر النهائيات للمرة الخامسة في تاريخيها، وتونس للمرة السادسة في تاريخها.

وانتزع المنتخب المغربي تعادلاً صعباً وثميناً في آن أمام مضيفته الكونغو الديمقراطية، بنتيجة 1-1 الجمعة على ملعب "الشهداء" في كينشاسا.

وافتتح التسجيل للكونغوليين اللاعب يوان ويسا التسجيل في الدقيقة 12 من عمر المباراة، وأدرك البديل طارق تيسودالي التعادل لمنتخب المغرب بعدها في الدقيقة 77.

وشهد الشوط الأول للمباراة ركلة جزاء للمغاربة أهدرها لاعب فرنتسفاروش المجري ريان مايي، فيما تابع المنتخب المضيف اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد غلودي نغوندا بسبب نيله البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 86.

ويلتقي المنتخبان المغربي والكونغولي إياباً الثلاثاء المقبل على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء، حيث ستكون الأفضلية نسبية لـ"أسود الأطلس" باللعب على أرضه، إذ يحتاج إلى التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة ليحجز مقعده في نهائيات قطر، ويتأهل لهذه المناسبة الكروية للمرة السادسة في تاريخه.