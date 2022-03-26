سياسة
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بعد هجمات على السعودية.. التحالف يُنفّذ ضربات جوية ضد الحوثيين باليمن
أعلن التحالف بقيادة السعودية تنفيذ ضربات عسكرية ضد مواقع للحوثيين في اليمن، رداً على الهجمات التي استهدفت الجمعة منشأة نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة. مؤكداً أن العملية لا تزال في بدايتها، وأن على الحوثيين تحمل مسؤولية هجومهم.
بعد هجمات على السعودية.. التحالف يُنفّذ ضربات جوية ضد الحوثيين باليمن
الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة عقب هجمات للحوثيين / AFP
26 مارس 2022

أعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض ليل الجمعة/السبت تنفيذ ضربات جوية ضد مصادر التهديد بصنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون والحديدة الساحلية على البحر الأحمر، رداً على سلسلة هجمات استهدفت السعودية وتبناها المتمردون الحوثيون في اليمن.

وفي تغريدة نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) قال التحالف: "هدفنا حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد"، مضيفاً أن العملية ستستمر حتى تحقق أهدافها.

وقال التحالف إن "العملية في مراحلها الأولى وأن على الحوثيين في اليمن تحمل نتائج السلوك العدائي".

ودعا التحالف المدنيين إلى عدم الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية في مدينة الحديدة.

وفي وقت سابق الجمعة تبنى الحوثيون سلسلة هجمات على السعودية تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة.

وقال التحالف إن محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو العملاقة للنفط في جدة تعرضت لهجمات شنها الحوثيون مما تسبب في اندلاع حريق في صهريجين لكن دون وقوع إصابات.

وقال التحالف في وقت لاحق إنه اعترض ودمر مسيرتين في أجواء اليمن أُطلقتا باتجاه المملكة من منشآت نفطية في الحديدة.

وأضاف أنه سيجنب المواقع المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن طائرات التحالف الحربية شنت غارات على مدينة الحديدة وإن التحليق لا يزال مستمراً، في حين قال سكان لرويترز إن الغارات كانت بالقرب من ميناء الحديدة.

وقالت المسيرة أيضاً إن التحالف استهدف ميناء الصليف ومؤسسة الكهرباء والمنشآت النفطية في الحديدة.

وقال سكان في صنعاء لوكالة رويترز إن المبنى الإداري لشركة صافر النفطية في جنوب المدينة تعرض للقصف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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