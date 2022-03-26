قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية الجنرال كيريلو بودانوف إن الروس سيعيشون "جحيماً حقيقياً" في أوكرانيا، مشدداً على أن الجيش الروسي "القروسطي" سيواجه حرب عصابات مستمرة من جانب الأوكرانيين.

وصرح الجنرال بودانوف الذي كان يتحدث باللغة الأوكرانية من كييف، للأسبوعية الأمريكية "ذا نيشن": "لقد ارتكبت القيادة الروسية كثيراً من الأخطاء، ونحن نستخدم هذه الأخطاء".

وأضاف الجنرال الشاب البالغ 36 عاماً ودُرّب على أساليب حلف شمال الأطلسي: "الجيش الأوكراني أظهر أن الجيش الروسي، ثاني جيش في العالم، لم يكن سوى مجرد أسطورة. إنه يقوم على تركيز للقوة على شاكلة العصور الوسطى وعلى أساليب قتالية قديمة".

وأكد خلال المقابلة: "لدينا الكثير من المخبرين داخل الجيش الروسي، ليس في صفوفه فحسب ولكن أيضاً في دائرته السياسية وداخل قيادته".

إلى ذلك قال سلاح الجو الأوكراني الجمعة إن صواريخ كروز روسية أصابت عدة مبانٍ أثناء محاولتها قصف قيادة القوات الجوية في منطقة فينيتسا.

وقال في بيان: "نتبين نتائج الضربة الصاروخية من المحتلين".

أضرار بـ63 مليار دولار

أعلن خبراء أوكرانيون أن قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في بلادهم جراء الهجوم العسكري الروسي قد تصل إلى 63 مليار دولار.

جاء ذلك في تقرير صادر عن قسم التحليلات في مدرسة كييف للاقتصاد الجمعة.

وحسب التقرير، قدّر الخبراء الأضرار في البنية التحتية جراء الهجوم الروسي بـ62 مليار و889 مليون دولار بحلول 24 مارس/آذار الجاري.

وأشار الخبراء إلى تضرر أو انهيار أكثر من 8 آلاف طريق، و260 جسراً، و4 آلاف و431 منزلاً، و92 مصنعاً أو منشأة، و378 مؤسسة تعليمية، و138 مرفقاً صحياً، وميناءين، و8 مطارات مدنية و10 عسكرية، فضلاً عن 8 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، بينها محطة نووية.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".​​​​​​​