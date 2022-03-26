أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستنظم عملية إنسانية مع تركيا واليونان من أجل إجلاء الراغبين في مغادرة مدينة ماريوبول الأوكرانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الجمعة، عقب قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار ماكرون إلى وجود 150 ألف شخص يعيشون في ظروف صعبة في ماريوبول ذات الـ400 ألف نسمة، قائلًا: "سننظم عملية إنسانية مع تركيا واليونان من أجل الراغبين في مغادرة ماريوبول".

وأشار إلى أنهم سينظمون العملية الإنسانية بأفضل الظروف الممكنة وفي الأيام المقبلة، لافتاً إلى أنهم على تواصل مع بلدية ماريوبول.

وأكد أنهم سيتفاوضون مع موسكو من أجل تلك العملية، وأنه سيتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في غضون الساعات الـ48 أو 72 القادمة.

واعتبر ماكرون أن طلب بوتين استخدام الروبل الروسي لدفع مستحقات الغاز المبيع لأوروبا غير ممكن.