قال دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في تصريح إعلامي، إن عدة حالات تملك من خلالها روسيا حق استخدام الأسلحة النووية.

وأشار ميدفيديف إلى أن كل هذه الحالات سُردت في وثيقة خاصة بذلك، تؤكد على عزم البلاد الدفاع على سيادتها.

واستدرك المسؤول الروسي، بأنه ربما تكون المفاوضات، في بعض المواقف الصعبة، الطريقة الأفضل والأصح لذلك.

وقال ميدفيديف: "هذه الحالات موضحة في وثيقة أُقرت بمرسوم رئاسي، وهذا يدل على تصميمنا على الدفاع عن استقلال وسيادة بلادنا، وعدم إعطاء أي سبب، ولو طفيف، للشك في أننا على استعداد للرد بشكل لائق على أي تعدٍ على بلادنا وعلى استقلالها وعلى النهج الذي تسلكه".

وسرد ميدفيديف هذه الحالات قائلاً: "تتمثل الأولى بينها، في تعرض روسيا لضربة صاروخية مع استخدام وسائل التدمير النووي. أما الحالة الثانية فهي استخدام مختلف الأسلحة النووية ضد روسيا أو حلفائها. والحالة الثالثة هي التعدي على البنية التحتية الحيوية، مما يؤدى إلى شل نشاط قوات الردع النووي الروسية. والحالة الرابعة تنفيذ عمل عدواني ضد روسيا أو حلفائها، مما يؤدى إلى تهديد وجود البلاد ذاتها، حتى بدون استخدام الأسلحة النووية، أي باستخدام أسلحة تقليدية".