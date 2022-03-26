سياسة
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متى يمكن أن تستخدم روسيا الأسلحة النووية؟.. ميدفيديف يوضح
أكد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن بلاده ملتزمة ما جاء في الوثيقة الرسمية التي أُقرت سابقاً، وتحدد الحالات التي تملك فيها روسيا حق استخدام الأسلحة النووية. وشدد على أن روسيا مستعدة للدفاع على سيادتها واستقلالها بأي شكل كان.
متى يمكن أن تستخدم روسيا الأسلحة النووية؟.. ميدفيديف يوضح
العالم يتخوف من حرب نووية منذ أن رفع بوتين مستوى تأهب قدرات الردع النووي الروسية / Getty Images
26 مارس 2022

قال دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في تصريح إعلامي، إن عدة حالات تملك من خلالها روسيا حق استخدام الأسلحة النووية.

وأشار ميدفيديف إلى أن كل هذه الحالات سُردت في وثيقة خاصة بذلك، تؤكد على عزم البلاد الدفاع على سيادتها.

واستدرك المسؤول الروسي، بأنه ربما تكون المفاوضات، في بعض المواقف الصعبة، الطريقة الأفضل والأصح لذلك.

وقال ميدفيديف: "هذه الحالات موضحة في وثيقة أُقرت بمرسوم رئاسي، وهذا يدل على تصميمنا على الدفاع عن استقلال وسيادة بلادنا، وعدم إعطاء أي سبب، ولو طفيف، للشك في أننا على استعداد للرد بشكل لائق على أي تعدٍ على بلادنا وعلى استقلالها وعلى النهج الذي تسلكه".

وسرد ميدفيديف هذه الحالات قائلاً: "تتمثل الأولى بينها، في تعرض روسيا لضربة صاروخية مع استخدام وسائل التدمير النووي. أما الحالة الثانية فهي استخدام مختلف الأسلحة النووية ضد روسيا أو حلفائها. والحالة الثالثة هي التعدي على البنية التحتية الحيوية، مما يؤدى إلى شل نشاط قوات الردع النووي الروسية. والحالة الرابعة تنفيذ عمل عدواني ضد روسيا أو حلفائها، مما يؤدى إلى تهديد وجود البلاد ذاتها، حتى بدون استخدام الأسلحة النووية، أي باستخدام أسلحة تقليدية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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