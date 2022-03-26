سياسة
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بعد فرض طوكيو عقوبات على موسكو.. مناورات روسية على جزر تطالب بها اليابان
ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم السبت أن روسيا تجري مناورات على جزر تطالب طوكيو بالسيادة عليها، وذلك بعد أيام من تعليق موسكو محادثات سلام مع اليابان بسبب العقوبات التي فرضتها طوكيو عليها بعد هجومها على أوكرانيا.
بعد فرض طوكيو عقوبات على موسكو.. مناورات روسية على جزر تطالب بها اليابان
وسائل إعلام يابانية: روسيا تجري مناورات عسكرية على جزر تطالب بها اليابان / Reuters
26 مارس 2022

ذكرت وسائل إعلام يابانية السبت أن روسيا تجري مناورات على جزر تطالب طوكيو بالسيادة عليها، وذلك بعد أيام من تعليق موسكو محادثات سلام مع اليابان بسبب العقوبات التي فرضتها طوكيو عليها بعد هجومها على أوكرانيا.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أمس الجمعة أن المنطقة العسكرية الشرقية في روسيا قالت إنها تجري مناورات عسكرية في جزر الكوريل بمشاركة أكثر من 3000 جندي ومئات من القطع العسكرية.

ولم تحدد الوكالة مكان المناورات على سلسلة الجزر التي تربط بين شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان. وقالت وسائل الإعلام اليابانية إنهم في الأراضي التي استولى عليها الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب العالمية الثانية والتي تطالب طوكيو بالسيادة عليها.

ولم يتسن الوصول إلى وزارة الخارجية اليابانية ومكتب رئيس الوزراء خارج ساعات العمل للتعليق على المناورات الروسية.

ومنع النزاع الإقليمي حول الجزر الأربع طوكيو وموسكو التوصلَ إلى معاهدة سلام لإنهاء القتال رسمياً. وتقول روسيا إن الجزر جزء من سلسلة الكوريل في حين تسميها اليابان أقاليمها الشمالية.

وقالت وكالة إنترفاكس إن المناورات الروسية تضمنت صد الحروب البرمائية واختبار المهارات لتشغيل أنظمة التحكم في إطلاق النار للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

ونقلت الوكالة عن الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية قولها "بالإضافة إلى ذلك تنفذ وحدات من قوات الدفاع الجوي مجموعة من الإجراءات لرصد وتحديد وتدمير طائرات لعدو وهمي ينفذ هجوماً جوياً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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