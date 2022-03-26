جددت تركيا السبت تضامنها مع السعودية عقب تعرضها لاعتداءات مسلحة، مؤكدة على إدانتها لتلك الهجمات.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنها "تدين الاعتداءات على مواقع مدنية بالسعودية أمس الجمعة بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ".

وأكدت "ضرورة وقف هذا النوع من الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة بالسرعة القصوى".

وجددت الخارجية تضامنها مع السعودية، والتزامها أمن منطقة الخليج.

وكان المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع، أوضح الجمعة استهدافهم مواقع في الرياض وجدة وجيزان بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ.

والجمعة، أعلن التحالف في اليمن، عن تعرض السعودية لـ 16 "هجوماً عدائياً"، لافتاً إلى أنه يلتزم "ضبط النفس" لإنجاح المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الأزمة بالبلاد.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومقذوفات على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي بإحباط هذه الهجمات، فيما خلف بعضها ضحايا مدنيين.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.