سياسة
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صور | طوابير السيارات تمتد أمام محطات المحروقات في لبنان بعد رفع أسعارها
شهدت محطات المحروقات في لبنان السبت امتداداً لطوابير السيارات أمامها، جراء نقص كميات الوقود لديها، إثر قرار يلزم المحطات بشرائه بالدولار.
صور | طوابير السيارات تمتد أمام محطات المحروقات في لبنان بعد رفع أسعارها
طوابير السيارات في محطات الوقود بلبنان إثر قرار يلزم المحطات بشرائه بالدولار
26 مارس 2022

شهدت محطات المحروقات في لبنان السبت امتداداً لطوابير السيارات أمامها، جراء نقص كميات الوقود لديها، إثر قرار يلزم المحطات بشرائه بالدولار.

واصطفت طوابير السيارات أمام محطات المحروقات، لتعبئتها بالبنزين، فيما أغلقت محطات أخرى أبوابها لنفاد مخزونها من المحروقات.

وفي الفترة الماضية، أبلغ بنك لبنان المركزي، الشركات المستوردة للنفط بتغيير آلية دفع ثمن الوقود، ليكون كامل السعر بالدولار نقداً، بعدما كانت تدفع غالبية الثمن بالليرة، وهذا ما رفضه أصحاب المحطات كونها تبيع المحروقات بالعملة المحلية للمواطنين.

ولحل أزمة توقف توزيع المحروقات، أعلن البنك المركزي، في بيان، الخميس تثبيت سعر صرف الدولار الواحد لاستيراد البنزين حتى مساء الثلاثاء المقبل عند 22 ألفا و200 ليرة (نحو 14 دولاراً)، وهذا ما اعتبرته الشركات المستوردة للنفط "حلاً مؤقتاً حتى مطلع الأسبوع المقبل".

من جهته، أفاد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، في تصريح صحفي مساء الجمعة، بـ"التزام الشركات تسليم المحروقات إلى الموزعين والمحطات وفقاً لجدول تركيب الأسعار الرسمي الصادر عن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه تلبية لحاجة السوق المحلي".

والخميس، سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً في لبنان، إذ بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً)، 459 ألف ليرة (306 دولارات)، بينما سعر الديزل 522 ألف ليرة (348 دولاراً).

ومنذ عامين، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية.‎

مصدر:TRT عربي - وكالات
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