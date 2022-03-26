سياسة
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زيلينسكي يدعو منتجي الطاقة لزيادة الإنتاج لمنع ابتزاز روسيا البلدان الأخرى
اتهم الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ روسيا بممارسة "الوحشية" ضد بلاده، داعياً إلى فرض مزيد من العقوبات عليها. كما دعا الدول المنتجة للطاقة اليوم السبت إلى زيادة الإنتاج كي لا تستخدم روسيا ثروتها من النفط والغاز "لابتزاز" البلدان الأخرى.
زيلينسكي يدعو منتجي الطاقة لزيادة الإنتاج لمنع ابتزاز روسيا البلدان الأخرى
زيلينسكي: على العالم مواجهة احتمال أزمة غذائية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا / Reuters
26 مارس 2022

اتهم الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ السبت روسيا بـ"الوحشية" ضد بلاده، داعياً إلى فرض مزيد من العقوبات عليها.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر اتصال مرئي، في أعمال النسخة العشرين لمنتدى الدوحة، التي انطلقت السبت وتستمر يومين، ويبثها التليفزيون القطري الرسمي.

وأردف زيلينسكي: "روسيا تهددنا باستخدام الأسلحة النووية وتدمير بلادنا".

وأشار إلى أن على العالم مواجهة احتمال أزمة غذائية بسبب حرب روسيا على بلاده.

كما دعا الرئيس الأوكراني الدول المنتجة للطاقة إلى زيادة الإنتاج كي لا تستخدم روسيا ثروتها من النفط والغاز "لابتزاز" البلدان الأخرى.

وقال: "يمكنهم فعل كثير لاستعادة العدالة. يعتمد مستقبل أوروبا على جهودكم. أطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة حتى يدرك الجميع في روسيا أنه لا يمكن لأي بلد استخدام الطاقة سلاحاً، وابتزاز العالم".

وأدى هجوم روسيا، أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، على أوكرانيا، الذي بدأ قبل نحو شهر، إلى زيادة المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة، كما زاد التدقيق في اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على واردات الوقود الأحفوري.

وقال زيلينسكي أيضاً إنه لا يوجد بلد بمأمن من صدمات اضطرابات الإمدادات الغذائية التي تحدث بسبب الهجوم الروسي على بلاده. وأوكرانيا من بين أكبر منتجي الحبوب في العالم.

وأضاف: "أسواق العالم لم تتغلب بعد على تداعيات الجائحة وصدمات أسعار الغذاء. لا أحد بمأمن من هذه الصدمات، ولا يمكن أن يوجَد أمان إذا وُجدت ندرة فعلية في الغذاء".

وفي وقت سابق السبت انطلقت أعمال النسخة العشرين من منتدى الدوحة، وتستمر يومين.

وتعقد هذه النسخة تحت عنوان "التحول إلى عصر جديد" بمشاركة نخبة من رؤساء دول وحكومات وباحثين ومفكرين ومراكز دراسات وأبحاث.

ومنتدى الدوحة، أُنشئ عام 2000، كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، وهو يجمع صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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