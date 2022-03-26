سياسة
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أوكرانيا تعلن مقتل 16 ألف جندي روسي وموسكو تستهدف مستودعات أسلحة ووقود
بعد مرور شهر منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، أعلنت السلطات الروسية والأوكرانية اليوم السبت عن حصيلة الخسائر التي تَسبَّب فيها كل طرف للآخر، من حيث عدد الجنود القتلى، وعدد المعدات العسكرية التي دُمّرَت.
أوكرانيا تعلن مقتل 16 ألف جندي روسي وموسكو تستهدف مستودعات أسلحة ووقود
روسيا وأوكرانيا تعلنان عن حصيلة الخسائر لدى الجانبين منذ بدء الهجوم العسكري / Reuters
26 مارس 2022

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية مقتل 16 ألفاً و400 جندي روسي منذ بدء الهجوم العسكري الذي شنّته موسكو على أوكرانيا حتى السبت.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن الجيش الأوكراني دمّر 117 طائرة و127 مروحية و575 دبابة و1640 مدرعة و293 مدفعاً و91 قاذفة صواريخ و51 منظومة دفاع جوي للجيش الروسي.

وأضاف البيان أن القوات الروسية خسرت أيضاً 1131 مركبة و7 سفن وزوارق سريعة خفيفة و73 عربة وقود و56 طائرة مسيرة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي على ما ورد في البيان الأوكراني.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، أن قواتها دمّرَت بصواريخ مجنحة عالية الدقة عدداً من مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود التابعة للجيش الأوكراني وسط وجنوبي البلاد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في تصريح صحفي، أن "صواريخ من طراز كاليبر مجنحة عالية الدقة أُطلقَت من البحر، دمّرَت الجمعة مستودعاً للذخيرة والأسلحة في مقاطعة جيتومير وسط أوكرانيا"، حسب موقع "روسيا اليوم" المحلي.

كما استهدف صاروخ مجنَّح عالي الدقة من طراز "أونيكس" موقع تخزين وقود قرب مدينة نيكولايف، كان يُستخدم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية العاملة في جنوبي البلاد بالوقود، حسب المصدر نفسه.

وأشار كوناشينكوف إلى "ضرب ما مجموعه 117 هدفاً عسكرياً أوكرانياً خلال آخر 24 ساعة، بينها 6 مراكز تحكُّم، و3 راجمات صواريخ، ومنظومة مضادة للطائرات من طراز (إس-300)، و9 مستودعات للأسلحة والذخيرة وآخرين للوقود، إضافة إلى عشرات مواقع القوات الأوكرانية ونقاط تمركز المعدات العسكرية".

وأكد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أيضاً طائرتين حربيتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وأخرى من طراز "سو-24"، بالإضافة إلى 6 طائرات مسيَّرة، كما دمرت صاروخاً تكتيكياً أوكرانياً من طراز "توتشكا-أو".

واختتم المتحدث بالقول إن "القوات الروسية تخوض معارك من أجل تحرير بلدتَي نوفوميخايلوفكا ونوفوباخموتوفكا في دونيتسك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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