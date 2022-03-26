سياسة
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للمرة الثانية.. برلمان العراق يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية
فشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس الجمهورية، السبت، بعد مقاطعة 126 نائباً ينتمون إلى كتل سياسية مختلفة للجلسة المخصصة لذلك، إذ يتطلب انتخاب رئيس الجمهورية تصويت ثلثي أعضاء البرلمان أي 220 نائباً.
للمرة الثانية.. برلمان العراق يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية
المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية فشلت في 7 فبراير/شباط الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين / AFP
26 مارس 2022

فشل البرلمان العراقي، السبت، في انتخاب رئيس الجمهورية، بعد مقاطعة 126 نائباً ينتمون إلى كتل سياسية مختلفة، للجلسة المخصصة لذلك, وحدد يوم الأربعاء القادم موعداً جديداً لاختيار رئيس الجمهورية.

وتعد هذه المحاولة الثانية لانتخاب رئيس للبلاد، وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر.

وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وأشار بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، إلى عقد جلسة اعتيادية بحضور 202 عضو من أصل 320.

وأضاف البيان: "مجلس النواب عقد جلسة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 202 نواب، جرى التصويت على أعضاء اللجنة المالية، والبدء بالقراءة الأولى لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

ويتطلب انتخاب رئيس الجمهورية تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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