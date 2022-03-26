فشل البرلمان العراقي، السبت، في انتخاب رئيس الجمهورية، بعد مقاطعة 126 نائباً ينتمون إلى كتل سياسية مختلفة، للجلسة المخصصة لذلك, وحدد يوم الأربعاء القادم موعداً جديداً لاختيار رئيس الجمهورية.

وتعد هذه المحاولة الثانية لانتخاب رئيس للبلاد، وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر.

وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وأشار بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، إلى عقد جلسة اعتيادية بحضور 202 عضو من أصل 320.

وأضاف البيان: "مجلس النواب عقد جلسة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 202 نواب، جرى التصويت على أعضاء اللجنة المالية، والبدء بالقراءة الأولى لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

ويتطلب انتخاب رئيس الجمهورية تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائباً.