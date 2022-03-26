كشف مسؤول تونسي، السبت، أنّ الخلية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية بمدينة دوز التابعة لولاية قبلي (جنوب)، في يناير/كانون ثان 2021، كانت تستهدف وزير الداخلية توفيق شرف الدين أثناء زيارته للجنوب.

جاء ذلك في كلمة للنّاطق باسم الحرس الوطني في تونس (الدرك)، حسام الدين الجبابلي، خلال الاجتماع الدوري لندوة مديري الأقاليم ورؤساء المناطق المحلية للأمن والحرس التونسي، المنعقدة بالعاصمة تونس، بإشراف وزير الداخلية توفيق شرف الدّين.

وبيّن الجبابلي أنّ عنصراً إرهابياً جرى إيقافه مؤخراً، موّل عملية الطعن في دوز كشف عن وجود علاقة بمجموعات أخرى في كل من مدنين (جنوب) وسوسة (شرق).

وفي يناير/كانون ثان 2021 تعرضت إحدى الدوريات الأمنية التونسية بمفترق منطقة بئر السلطان جنوبي مدينة دوز (بمحافظة قبلي)، إلى هجوم بسلاح أبيض (سكين) من قبل شخص أقر بانتمائه إلى تنظيم إرهابي.

وأضاف الجبابلي أنه "جرى الكشف عن 148 خلية إرهابية"، دون ذكر الفترة التي جرى الكشف عن تلك الخلايا فيها.

وتابع أنه جرى بالتنسيق مع دول صديقة لإحباط عدة عمليات إرهابية وتخريبية كانت تستهدف دولاً مجاورة.

ومنذ مايو/أيار 2011، تشهد تونس من حين إلى آخر، أعمالاً إرهابية تصاعدت وتيرتها بدءاً من 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.